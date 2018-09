Após cerca de 70 anos de produção, a marca alemã decidiu que os últimos modelos do popular Beetle, automóvel criado na Alemanha nazi em 1938, vão sair da fábrica em julho do próximo ano.

Volkswagen extermina carocha

Pode falar-se no fim de uma era: a Volkswagen anunciou que, após cerca de 70 anos, vai deixar de produzir o popular Beetle, o carocha que nasceu em 1938, durante o regime nazi, saindo os últimos veículos das fábricas em julho do próximo ano com duas edições especiais.

Conforme recorda o diário The Guardian, a produção chegou a acabar em 1979, mas um relançamento do modelo foi realizado a partir de 1998, voltando a exercer um efeito de atração profundo em termos de compradores (em 2012 teria outra reformulação). O popular carocha chegou aos Estados Unidos em 1949, tornando-se fenómeno de vendas adotado na década de 60 por parte da comunidade hippie. Ganhou ainda dimensão mais alargada com o protagonismo nos filmes Herbie da Disney e a presença na capa do álbum Abbey Road, o último que os Beatles gravaram.

Apesar de tudo, citado pelas agências noticiosas, Hinrich Woebecken, CEO da marca alemã, não rejeita a possibilidade de o veículo voltar a ser produzido. "Diria que é melhor nunca dizer nunca", afirmou.







