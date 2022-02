A produção será interrompida de 1 a 4 de março em Zwickau e de 2 a 4 de março em Dresden e os funcionários estarão a trabalhar a tempo reduzido

Guerra na Europa

Volkswagen. Duas fábricas alemãs encerradas devido à falta de abastecimento da Ucrânia

AFP A produção será interrompida de 1 a 4 de março em Zwickau e de 2 a 4 de março em Dresden e os funcionários estarão a trabalhar a tempo reduzido

O grupo Volkswagen vai suspender a produção em duas fábricas alemãs durante alguns dias no início de março devido à falta de fornecimentos da Ucrânia, tendo em conta a invasão russa, disse um porta-voz citado pelos meios de comunicação alemães esta sexta-feira.

A produção será interrompida de 1 a 4 de março em Zwickau e de 2 a 4 de março em Dresden e os funcionãrios estarão a trabalhar a tempo reduzido, segundo o porta-voz, que mencionou a falta de certos materiais.

Zwickau, com quase 10.000 empregados, é a maior fábrica de automóveis eléctricos do grupo, produzindo em particular os modelos da importante gama "ID".

Em Dresden, os cerca de 400 empregados da "fábrica de vidro", que está aberta a visitas guiadas, também produzem veículos eléctricos. "Alguns fornecedores na Ucrânia ocidental fazem parte da rede global do grupo", disse o porta-voz. A situação atual "pode levar a problemas nas cadeias de abastecimento" e, portanto, a "ajustamentos na produção em alguns locais", acfrescentou.

"É demasiado cedo para saber o impacto no nosso negócio"

No início do dia, o diretor Herbert Diess expressou, no Twitter, a sua "grande preocupação e consternação" com o "ataque à Ucrânia", dizendo estar "convencido de que uma solução duradoura só pode ser encontrada com base no direito internacional". "É demasiado cedo para saber o impacto no nosso negócio", salientou Diess.

Durante mais de um ano, a produção global de automóveis já foi regularmente perturbada pela escassez global de semicondutores.