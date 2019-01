A Organização para Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) publicou uma ferramenta que permite aos cidadãos europeus avaliarem os seus rendimentos em relação ao seu país.

Você é rico, pobre ou está na média?

Se ainda tem dúvidas sobre em que categoria se situa quando comparado com o resto da população, este teste poderá dar alguma ajuda.

A Organização para Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) publicou uma ferramenta que permite aos cidadãos europeus avaliarem os seus rendimentos em relação ao seu país.

Para ajudar a desfazer as dúvidas sobre em que categoria (rico, mediano ou pobre) se encontra cada cidadão, quando comparado com o padrão de vida da restante população do seu país, a ferramenta da OCDE propõe um teste disponível em 11 línguas, incluindo o português.



Em 10 cliques, os interessados podem descobrir quantas famílias estão numa situação melhor ou pior do que a sua. Para isso, o teste propõe avaliar o rendimento familiar, cujo bem-estar depende do rendimento de cada membro do agregado.



O teste questiona também qual a perceção que tem das pessoas do seu país de residência e no fim apresenta uma comparação entre as suas estimativas e a realidade.



Faça o teste clicando no seguinte link (indique o rendimento líquido do agregado familiar): compareyourincome.org