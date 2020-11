As viagens dos residentes para Portugal caíram 88% no segundo trimestre deste ano, como resultado da pandemia e do confinamento.

Viagens para Portugal caíram 88% no segundo trimestre do ano

Diana ALVES As viagens dos residentes para Portugal caíram 88% no segundo trimestre deste ano, como resultado da pandemia e do confinamento. Mesmo assim, entre os destinos europeus, as maiores quebras verificaram-se nas viagens para Espanha (-96%), para Itália (-94%) e para França (-89%).

Os dados resultam do inquérito trimestral do Instituto Nacional de Estatística (Statec) sobre viagens e turismo. Uma análise que conclui que, de uma forma geral, as viagens de negócios e de lazer registaram uma queda vertiginosa de 90% no segundo trimestre do ano, face ao ano anterior.

Desagregando por tipo de viagem, as de lazer caíram 85% e as de negócios 91%. Já as estadias passadas junto de familiares e amigos sofreram um recuo de 47%.

Nos meses de abril, maio e junho, apenas 8% dos residentes fizeram uma viagem de lazer. É um diminuição substancial face à média de 43% registada no mesmo período dos três anos anteriores.

Por outro lado, as excursões diárias no interior do país dispararam. Pela primeira vez desde que o inquérito do Statec existe (1997), o Luxemburgo aparece como o destino turístico mais frequentado nos meses de abril a junho.

Cerca de 13.000 residentes fizeram uma viagem com pelo menos uma dormida no interior do país.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.