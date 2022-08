Sistema só vai compensar pelas emissões de viagens de avião, explicou o primeiro-ministro Xavier Bettel.

Economia 3 min.

Ambiente

Viagens do Governo. Compensação das emissões de CO2 entra em vigor em 2023

Simon MARTIN Sistema só vai compensar pelas emissões de viagens de avião, explicou o primeiro-ministro Xavier Bettel.

O primeiro-ministro reiterou a sua promessa de compensar as emissões de dióxido de carbono (CO2) do Governo e dos funcionários públicos que viajam para o estrangeiro em negócios oficiais por via aérea. Este sistema estará operacional em 2023.

A promessa remonta a outubro de 2021, no discurso de Bettel sobre a situação económica, social e financeira do Grão-Ducado. O primeiro-ministro voltou a insistir na crise climática, que continua a ser grande problema a nível mundial. Apesar de ter prometido "uma proteção climática mais eficaz" no futuro, admitou que não se pode pedir uma mudança nos hábitos à população se os próprios membros do Governo não dessem o bom exemplo.

O Executivo propõe-se a criar um sistema no qual as missões governamentais no estrangeiro serão compensadas pelas emissões de CO2 geradas. "A partir de 2023, o orçamento prevê a quantidade de dinheiro necessária para compensar o consumo de dióxido de carbono no ano anterior. Este dinheiro irá ainda para o Fundo Climático, a fim de acelerar os esforços de proteção do clima no Luxemburgo", esclareceu o primeiro-ministro no final de 2021.

Quase um ano após este anúncio, em que ponto estamos? Esta foi a pergunta da deputada Myriam Cecchetti, do déi Lénk, a Bettel.

Na resposta, o líder de Governo recordou que o projeto foi aprovado pelo Conselho de Ministros a 7 de janeiro deste ano. E fica a saber-se ainda que diz apenas respeito às viagens aéreas dos membros do Governo e dos agentes do Estado em missões.

Como já prometido, o sistema está previsto entrar em vigor a partir de 2023, "Sob reserva da aprovação do projeto de lei sobre o Orçamento de 2023 pelo Governo e da votaçãopela Câmara dos Deputados", afirmou ainda na resposta parlamentar.

França quer limitar voos de jatos privados em toda a União Europeia Governo francês está a considerar impedir voos deste tipo quando existe uma alternativa com voos comerciais ou viagens de comboio.

Sistema só vai compensar pelas emissões de viagens de avião

O mecanismo de compensação apenas cobrirá as viagens de avião, uma vez que este é o meio de transporte mais poluente e as emissões de CO2 provenientes dessas viagens podem ser facilmente calculadas. "As viagens de comboio e automóvel foram excluídas devido à complexidade da determinação das emissões que variam de acordo com o modo de propulsão (viagens de comboio a diesel ou elétrico, diesel, gasolina, híbrido ou automóvel elétrico)", justificou.

E será já possível estimar o montante que será destinado ao Fundo Climático? Segundo os dados apresentados por Xavier Bettel, em meados de agosto, 619 toneladas de CO2 foram contabilizadas no contexto destas várias missões de Estado. Como o preço de uma tonelada de CO2 flutua, é difícil dar um valor exato, especialmente após as subidas dos últimos meses.

No entanto, em junho de 2021 na Europa, o preço de uma tonelada de CO2 estava a ser comercializado a cerca de 50 euros por tonelada. Após um rápido cálculo, percebemos que isto corresponde a uma soma de 30.950 euros, apenas para os primeiros meses de 2022.

O montante final pago ao Fundo poderia, por conseguinte, exceder os 60.000 euros no total. "O preço por tonelada de CO2 será decidido pelo Governo em conselho como parte do projeto de lei sobre o Orçamento de 2023. Este preço terá em conta critérios objetivos para permitir uma compensação eficaz", insistiu Bettel. Também deixou claro que, uma vez que a maior parte do CO2 produzido pelas viagens aéreas não é emitido em território luxemburguês, o Governo planeia utilizar compensações fora do Grão-Ducado, pelo menos numa fase inicial.

(Artigo publicado originalmente na edição francesa do Luxemburger Wort.)

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.