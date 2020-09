Dados divulgados hoje pelo Instituto Nacional de Estatísticas (Statec) mostram que os preços dos voos caíram 10% em agosto no Grão-Ducado, face a igual período de 2019.

Viagens de avião estão mais baratas no Luxemburgo

Diana ALVES As viagens de avião estão mais baratas no Luxemburgo. Dados divulgados hoje pelo Instituto Nacional de Estatísticas (Statec) mostram que os preços dos voos caíram 10% em agosto no Grão-Ducado, face a igual período de 2019. Na zona euro, no mesmo período, a quebra foi de 14%.

No boletim mensal sobre a situação conjuntural, o Statec frisa que a saída do confinamento devido à pandemia da covid-19 foi acompanhada por uma diminuição das tarifas.

O instituto de estatíticas explica que as companhias aéreas parecem ter sido forçadas a reduzir os preços de forma a "atrair clientes hesitantes e a encher os aviões". Por seu lado, a evolução dos preços dos pacotes de viagens e estadias mantém-se em terreno positivo.

O Luxemburgo assistiu a um crescimento de mais de 4% num ano desde o início do confinamento, ao passo que a zona euro registou uma quebra anual de 3,1% em agosto, com recuos particularmente pronunciados nos destinos turísticos do sul da Europa.



O Centro Europeu de Consumidores do Luxemburgo (CEC) divulgou recentemente que nunca houve tantas queixas no setor do turismo como em 2020. Só no transporte aéreo houve um aumento de 123%.

