Verão

Setor da construção. Férias coletivas arrancam a 30 de julho

Henrique DE BURGO As férias coletivas no setor da construção começam no dia 30 de julho e prolongam-se até 22 de agosto.

Ao todo, são 15 dias de férias mais o feriado 15 agosto, dia em que se celebra a Assunção de Nossa Senhora. Sendo assim, e segundo a Inspeção do Trabalho e das Minas (ITM), o último dia de trabalho antes das férias é 29 de julho (uma quinta-feira) e o dia de regresso ao trabalho calha numa segunda-feira, 23 de agosto.

Segundo dados recentes do sindicato LCGB, o setor da construção emprega atualmente 47.700 trabalhadores, sendo que entre 80% a 90% são lusófonos. Tal como no ano passado, devido à crise pandémica, prevê-se que o fenómeno de migração em massa para Portugal seja em menor número do que é habitual.

Todos os anos milhares de portugueses e outros lusófonos costumam rumar ao país de origem, acompanhados pela família mas, devido às restrições associadas à covid-19, muitos deverão optar por voltar a ficar no Luxemburgo.







