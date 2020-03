As vendas de produtos como papel higiénico e conservas cresceram acima dos 200%, segundo um estudo da Nielsen

Vendas nos supermercados portugueses subiram 65% na primeira quinzena de março

As vendas nos super e hipermercados aumentaram 65% em termos homólogos no período de 09 a 15 de março, semana em que os portugueses “começaram a preparar a despensa” face à pandemia, segundo o barómetro da consultora Nielsen.

De acordo com a segunda edição do barómetro semanal da Nielsen sobre o impacto da pandemia de covid-19 no consumo, a evolução nesta semana ficou marcada pelo facto de ter sido neste período que a Organização Mundial de Saúde declarou a covid-19 como pandemia, tendo ainda sido anunciado o encerramento de todas as escolas e surgido o continente europeu como o epicentro do surto.

De 09 a 15 de março, o destaque nas vendas foi assim “para as categorias mais essenciais para enfrentar esta situação”: os produtos de higiene pessoal e do lar, cujas vendas aumentaram 95% face à semana homóloga, e os produtos alimentares, cujas vendas subiram 91%.

“Nos produtos de higiene pessoal e do lar, é o papel higiénico que regista o maior crescimento (acima dos 200%), mas lenços, rolos e guardanapos, produtos para roupa e loiça, limpeza do lar, higiene corporal, fraldas/toalhetes e cuidados de saúde também ultrapassam o dobro das vendas”, refere a Nielsen.

Já no que respeita à alimentação, “as conservas e produtos básicos mantêm-se no topo, com crescimentos acima dos 200%”, e os produtos instantâneos, alimentação infantil, congelados e azeite/óleos /condimentos e temperos “crescem também de forma muito acentuada, ultrapassando o dobro das vendas”.

