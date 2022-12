As quebras de vendas do gasóleo no Luxemburgo devem-se aos preços mais atrativos praticados em França.

Vendas de combustíveis continuam abaixo dos níveis pré-pandémicos

As vendas de combustíveis no Luxemburgo continuam abaixo dos níveis pré-pandémicos. Nos primeiros 11 meses de 2022 a quebra foi de 10%. De acordo com o Instituto Nacional de Estatística (Statec), a diminuição deve-se sobretudo às vendas de gasóleo, que caíram 14%. Já as de gasolina aumentaram 4% face a 2021.

No mais recente boletim sobre a situação conjuntural, o Statec explica que a quebra nas vendas de gasóleo se explica principalmente pelas medidas implementadas em França para contornar a escalada dos preços.

Medidas que tornaram os preços mais atrativos do lado de lá da fronteira. Em outubro, excluindo o IVA, o preço para os profissionais no Luxemburgo era de 30 cêntimos por litro, superior aos praticados em França. Mas, com o fim dos subsídios belgas e o levantamento gradual dos apoios em França a partir de novembro, começa a haver uma retoma progressiva da atratividade dos preços no Luxemburgo.

Segundo o gabinete da estatística, essa retoma começou a manifestar-se nas vendas de gasóleo em novembro, uma tendência que deverá intensificar-se em 2023. A previsão do Statec é que os preços no Luxemburgo, França e Bélgica “se situem em níveis comparáveis a partir de janeiro”.



