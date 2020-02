Em comunicado publicado esta quarta-feira, a Federação dos Distribuidores de Automóveis e da Mobilidade (Fedamo) apresentou um balanço positivo da 56a edição do Autofestival deste ano que se realizou entre 25 de janeiro e 3 de fevereiro, no Grão-Ducado.

Vendas de automóveis no Luxemburgo prometem continuar em alta em 2020

Após três anos consecutivos de recordes consecutivos de vendas, os responsáveis da associação estão convictos de que o ano de 2020 vai seguir a tendência dos anteriores.

Segundo a nota, a afluência de público às garagens e stands foi bastante satisfatória, tal como nos anos precedentes em que algumas marcas atingiram cerca de 30% do total das vendas anuais durante o popular certame.

A oferta diversificada por parte dos principias construtores, a cada vez mais fácil personalização dos veículos e as várias opções de motorização dos mesmos tornam o Festival cada vez mais atrativo e frequentado.

Outro dos destaques é a maior procura de veículos híbridos, plug-in híbridos e eléctricos, que continuam a beneficiar dos vários subsídios atribuídos pelo Governo.

Ainda no que respeita a combustíveis, as motorizações a gasolina estão a ganhar terreno ao diesel, tendência que se tem acentuado nestes dois últimos anos.

As vantagens e condições do Autofestival por parte dos cencessionários e garagistas prolongam-se até ao final do mês de fevereiro.

