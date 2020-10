Foi uma queda histórica. A venda de combustível no Luxemburgo caiu 56% entre os meses de fevereiro e abril e, neste momento, continua longe do nível pré-crise.

Venda de combustível caiu 56% no confinamento e continua longe do nível pré-crise

Diana ALVES Foi uma queda histórica. A venda de combustível no Luxemburgo caiu 56% entre os meses de fevereiro e abril e, neste momento, continua longe do nível pré-crise.

De acordo com o último boletim conjuntural do Instituto Nacional de Estatística luxemburguês (Statec), a quebra nas vendas de gasóleo e gasolina prende-se, sem surpresas, com as medidas de confinamento devido à pandemia que limitaram as deslocações internas e transfronteiriças.

Embora o desconfinamento progressivo tenha possibilitado uma retoma rápida, os valores atuais ainda não atingiram o nível pré-crise sanitária. Os dados do Statec mostram que a quebra era menos acentuada em agosto, continuando no entanto a verificar-se uma diminuição de 13% em relação a fevereiro.

Comparando com os países vizinhos, o Luxemburgo registou a quebra mais significativa. No primeiro semestre de 2020, as vendas de combustíveis tinham baixado 28% face a igual período do ano anterior, ao passo que na Bélgica tinham caído 18%, em França 13% e na Alemanha 10%.

Ambientalistas acusam indústria do petróleo de aproveitar pandemia para ganhar terreno Um conjunto de organizações ambientalistas acusa a indústria dos combustíveis fósseis de aproveitar a pandemia para apanhar "dezenas de milhares de milhões" de fundos para a recuperação económica.

Ainda segundo o gabinete de estatísticas, "o nível ainda relativamente fraco" das vendas no período de férias pode explicar-se, entre outros fatores, pela "atividade económica pós-confinamento que continua pouco dinâmica". Outro fator prende-se com o teletrabalho, sobretudo no que toca aos trabalhadores não residentes. Devido a isto, as projeções do Statec apontam para uma queda global de cerca de 16% no final do ano. A situação deverá começar a recompor-se em 2021, com o instituto a prever um crescimento na ordem dos 13%.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.