Venda de automóveis na Europa com queda "sem precedentes" em 2020

A venda de automóveis na Europa registou uma queda "sem precedentes" no ano de 2020 marcado pela pandemia de covid-19, caindo para menos de dez milhões de veículos, indicou hoje associação de fabricantes europeus (ACEA).

"O mercado de automóveis de passageiros entrou em colapso [caindo] 23,7% para 9.942.509 veículos como resultado da pandemia", menos três milhões do que em 2019, apontou a ACEA, numa declaração.

Este é o valor mais baixo desde que os registos começaram a ser feitos em 1990. "As medidas tomadas contra a pandemia - incluindo a contenção rigorosa e outras restrições ao longo do ano - tiveram um impacto sem precedentes nas vendas de automóveis na União Europeia", lê-se na mesma nota.

No entanto, após uma primavera desastrosa e vários meses de altos e baixos, dezembro foi um dos melhores meses do ano, com uma queda de apenas 3,3%. Ao longo do ano, "todos os 27 mercados da União Europeia registaram quedas de dois dígitos", salienta a ACEA.

Autofestival regressa este ano, mas com medidas sanitárias O setor automóvel registou uma quebra de vendas de 17,9% devido à pandemia. O valor foi o mais baixo em 18 anos.

Entre os maiores mercados, a Espanha registou a maior queda (-32,3%), seguida pela Itália (-27,9%), França (-25,5%), Polónia (-22,9%) e Bélgica (-21,5%). Também a Alemanha, o maior mercado da Europa, teve uma quebra de vendas (-19,1%), tal como os Países Baixos (-19,5%). No Reino Unido, agora separado da União Europeia pelo Brexit, as vendas caíram 29,4%, de acordo com a ACEA.

