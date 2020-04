A venda de carros novos no Luxemburgo caiu 50,2% no mês de março, cinco pontos percentuais abaixo da média dos países da União Europeia (-55,1%).

Venda de automóveis cai 50% no Luxemburgo

De acordo com dos dados divulgados pela Associação Europeia de Fabricantes de Automóveis (ACEA), que revelam os nefastos efeitos da crise pandémica sobre o setor automóvel, o Luxemburgo vendeu em março deste ano 2.798 veículos ligeiros de passeiros, ou seja, metade das 5.621 unidades vendidas em igual período do ano passado.

O mercado automóvel europeu está em queda desde março, altura em que foram tomadas as medidas de contenção mais restritivas para conter o coronavírus, como o confinamento ou o fecho temporário de vários comércios, incluindo concessionários, garagens e stands de venda de carros.

No início do ano, o mercado já tinha sofrido as repercussões das primeiras imatrículações no final de 2019, por um lado para eliminar os veículos poluentes antes da entrada em vigor dos limites máximos europeus de CO2 vinculativos para os fabricantes e, por outro lado, para evitar um aumento da tributação automóvel em vários países, incluindo a França, a partir de 1 de Janeiro.

Coronavírus piorou a situação



A pandemia veio agravar aida mais a situação. "Com as medidas de contenção decididas na maioria dos mercados a partir de cerca de metade do mês, a grande maioria dos concessionários europeus foram encerrados durante a segunda quinzena de março", recordou a ACEA na sua actualização mensal. O grupo alemão Volkswagen (que inclui também as marcas Skoda, Audi, Seat e Porsche), o número um da Europa, viu as suas vendas baixarem 46,2% em março.

A Itália é o país que regista a maior queda de vendas, na ordem dos 85% (desceu de 194.302 para 28.326), numa lista em que todos os países diminuíram as vendas de carros novos.



Entre os construtores franceses, tal como nos meses anteriores, o grupo Renault (com Alpine, Dacia e Lada) registou uma queda superior à do mercado europeu, com entregas a diminuir 64,7%. O mesmo para o seu rival francês PSA (Peugeot, Citroën, DS, Opel, Vauxhall), 68,1% abaixo.

Na UE, as vendas desceram de cerca de 1 milhão e 260 mil carros (1.264.569) em 2019 para 567 mil (567.308) este ano.



Ainda assim, a Volkswagen continua a ser a marca mais vendida na Europa, apesar de uma diminuição de 24%.



* com Álvaro Cruz

