Os semicondutores são a matéria-prima do século XXI, sem eles não há transição digital e ecológica. A Comissão apresentou esta semana uma estratégia para tornar a União menos vulnerável aos choques de falhas de material que, por exemplo, paralisaram a indústria automóvel.

Vem aí a Lei Europeia de Semicondutores. UE “não pode ver o comboio passar”

Telma MIGUEL

A pandemia fez perceber como a Europa se tornou frágil, quando deslocalizou – a palavra-chave da política industrial da União Europeia (UE) nas últimas décadas – a sua capacidade fabril para o exterior. Agora, está a tentar inverter a tendência e, sobretudo, nos setores considerados estratégicos. Durante a pandemia, quando foi preciso produzir vacinas, a União Europeia não tinha nem fábricas, nem componentes para fazer vacinas. Agora, quando está a tentar sair da crise económica deu-se conta de que não produz a matéria-prima do futuro: semicondutores.

Nos últimos meses em que a recuperação económica se começou a fazer sentir, a falta de semicondutores parou linhas de montagem de fábricas em todo o mundo e os consumidores sentiram as faltas, sobretudo no mercado automóvel europeu. A luta mundial por um bem precioso e escasso tornou-se feroz. E não é por acaso que quando a UE e os Estados Unidos anunciaram sanções à Rússia, incluíram no pacote os componentes high tech.

Mudar o jogo da competitividade europeia

Há uma corrida global aos semicondutores e esta terça-feira, para não se deixar ficar para trás, a Comissão anunciou uma Lei Europeia de Semicondutores e um plano de investimento para garantir a “segurança do fornecimento, resiliência e liderança tecnológica nas tecnologias dos semicondutores e nas suas aplicações”. Segundo a Comissão, a Lei Europeia dos Semicondutores irá dar um empurrão à competitividade europeia, à sua resiliência, e a ajudar a conseguir tanto a transição digital como a ecológica.

Segundo a comissária europeia da Transição Digital, Margrethe Vestager, a falta global tem vários motivos: “Desde uma grande procura, a um mercado de semicondutores muito rígido, a tensões geopolíticas. Essa falta teve consequências sociais com fábricas a fechar e expõe as fraquezas da nossa capacidade de produção que é apenas de 10% em relação ao valor mundial”.

A comissária Vestager, que apresentou a nova lei, salientou que os semicondutores estão hoje “em milhares de objetos da nossa vida e amanhã estarão no centro do desenvolvimento da Inteligência Artificial e da supercomputação. Os “microchips” fazem a nossa vida mais fácil, mas também têm a chave para desafios de vida ou de morte, como lutar contra as alterações climáticas, ou contra futuras pandemias. A cibersegurança, os desafios de saúde ou a corrida ao espaço são outros dos campos que não existirão sem os semicondutores.

Por isso, a UE quer assegurar a sua soberania e autossuficiência na matéria prima que hoje (e mais ainda amanhã) faz mexer o mundo.

43 mil milhões de investimento europeu

A Comissão reconhece que as economias avançadas estão a investir fortemente nos cada vez mais pequenos circuitos eletrónicos do futuro. Os Estados Unidos propõem um investimento de 52 mil milhões de dólares a nível federal no fabrico e pesquisa até 2026 - acrescendo a este valor o contributo, não contabilizado, dos vários Estados norte-americanos. A China terá investido de 2015 a 2025 cerca de 150 mil milhões de dólares e a Coreia do Sul irá investir 450 mil milhões até 2030.

“E a Europa não pode ver o comboio passar”, salientou o comissário para o Mercado Interno, Thierry Breton. A aposta da Comissão é de que a Europa comece a entrar neste jogo mundial com um total agora previsto de 43 mil milhões de euros. Parte deles, 11 mil milhões, serão de fundos públicos para parcerias com investidores privados. E também haverá verbas vindas de Estados-membros. O Banco Europeu de Investimentos irá abrir uma linha de crédito especial para este tipo de projetos.

Breton enfatizou que entrar no campo dos semicondutores se trata de uma questão geopolítica. “Nós lançamo-nos na corrida e queremos estar na linha da frente em matéria de desenvolvimento e pesquisa. Todos os nossos parceiros estão a investir massivamente”, afirmou. Em tempos, a UE entendeu que “a modernidade era empresas sem fábricas. Agora já vimos aonde isso nos levou”, frisou. A questão é vista de tal forma como estratégica, que Breton salientou que “sem o trabalho que a própria presidente da Comissão desenvolveu hoje não estaríamos perante vocês”. Ursula von der Leyen considerou que a Lei Europeia dos Semicondutores “muda o jogo da competitividade global do mercado único europeu”.

As megafábricas para os microchips

Além do mais, a Europa prevê a criação de uma primeira “megafábrica” – cuja existência está “assegurada pelos tratados, não violando a regra da livre concorrência”, segundo explicou Vestager. Será um projeto considerado de Interesse Comum Europeu, não violando nenhuma regra de concorrência por ser um “projeto pioneiro” onde por cada euro de fundos públicos serão investidos três euros de fundos privados. Há rumores de que a tecnológica Intel estaria interessada em investir neste projeto, mas a Comissão não confirmou.

Além de ser “o primeiro da sua espécie, este projeto tem que beneficiar a União Europeia no seu todo, não deixando de fora a participação das pequenas e médias empresas”. Além desta primeira megafábrica, poderão vir a ser criadas mais duas ou três.

Muito pequenos e com novos materiais

A Comissária para a Inovação, Maya Gabriel, salientou que “nenhuma indústria pode pretender ser competitiva sem grande inovação nos semicondutores”, que devem tornar-se cada vez mais pequenos, necessários para a Inteligência Artificial e computação quântica, mas sobretudo mais eficientes energeticamente. É esta a tecnologia que vai fazer a diferença. Maya Gabriel salientou que “a corrida mundial aos semicondutores faz-se por reduzir o tamanho dos circuitos de cinco nanometros para dois nanometros”.

Gabriel salientou ainda que estes semicondutores devem estar inseridos dentro de um esquema de economia circular, uma vez que a sua duração é maior que o tempo de vida dos produtos que integra.

O primeiro desafio será científico e tecnológico e, disse Maya Gabriel, “a Europa deu provas de excelência na sua capacidade de reconhecimento de nanoerros, através do seu sistema de Metrologia” e está também “bem servida com os seus centros de excelência em vários campos de inovação”. E é vital também desenvolver novos materiais: “Foi ontem apresentado o manifesto Materiais 2030, uma iniciativa sobre pesquisa de novos materiais numa parceira com parceiros privados”.

Falta ainda, segundo Vestager, criar ligações fortes entre a investigação e as fábricas “para tornar a investigação uma realidade, e atrair muitos estudantes para esta área”.

Fortes mas não sozinhos

Contudo, embora a UE queira ser uma potência nesta área, Vestager salientou que o bloco europeu não tem capacidade para a dominar: “Precisamos de criar relações neste mercado com parceiros confiáveis”. De momento, a Comissão identificou como possíveis parceiros o Japão, a Coreia do Sul e Singapura, onde haverá “relações transparentes e de trocas comerciais”, porque mesmo no domínio dos microchips nenhum Estado vai no futuro poder ser uma ilha. “Mesmo garantindo alguma soberania, haverá sempre necessidade de troca de matérias-primas”, considerou Breton. O erro seria, disse, abandonar qualquer vontade de ter uma palavra a dizer no domínio dos semicondutores e dos nanochips do futuro.

