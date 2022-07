Número de carros elétricos no país está a aumentar.

Veículos elétricos. Há novas ajudas para as empresas

O Parlamento aprovou o novo pacote de ajudas para incentivar as empresas a investir em pontos de carregamento para veículos elétricos. O objetivo é estimular o desenvolvimento da mobilidade elétrica no Luxemburgo.

De acordo com o Ministério da Energia, os novos apoios destinam-se à instalação de postos de carregamento acessíveis ao público e a postos privados nas empresas. A intenção é desenvolver a rede de postos de carregamento em território nacional, vindo complementar o regime de ajudas já existente para particulares e as redes Chargy e SuperChargy, acessíveis ao público.

O novo pacote inclui dois tipos de ajuda. O primeiro destina-se a todas as empresas, independentemente do seu tamanho, e será atribuído através de um apelo a projetos que visem uma capacidade de carregamento igual ou superior a 175 kilowatts. Os projetos selecionados poderão beneficiar de um subsídio de até 50% do investimento na infraestrutura, sendo que a prioridade será dada aos projetos com maior acessibilidade.

A segunda ajuda está reservada às pequenas e médias empresas (PME) e visa facilitar a sua transição para a mobilidade elétrica. Mediante um simples pedido, as PME poderão beneficiar de um subsídio que pode chegar aos 50% dos custos relacionados com a instalação de carregadores e aos 60% das despesas de ligação à rede elétrica. Os tetos das ajudas são de 40.000 euros e 60.000 euros, respetivamente.

Segundo o ministro da Economia, Franz Fayot, o Luxemburgo tem atualmente cerca de 1.300 pontos de carregamento acessíveis ao público, numa altura em que o número de carros elétricos no país está a aumentar: 20,5% dos novos carros em 2021 eram elétricos. Nos primeiros quatro meses deste anos, a percentagem subiu para 23,7%.



