Vapiano abre falência e fecha restaurantes no Luxemburgo

Pressionada pelos credores, a cadeia de restaurantes foi arrastada para a insolvência pelo novo coronavírus.

Os restaurantes da cadeia alemã na Gare e em Kirchberg deverão manter as portas fechadas, depois da crise de saúde pública que impôs uma espécie de recolher obrigatório em todo o mundo.

Já em dificuldades, o grupo Vanpiano não resistiu à incerteza da pandemia. Em comunicado, o restaurante da massa fresca preparada ao minuto explica que o surto "aumentou consideravelmente as necessidades de tesouraria", estimadas em 36,7 milhões de euros, e que "não foi possível chegar a um acordo final com os bancos financiadores e os principais acionistas" para garantir a sobrevivência do negócio.

Embora a notícia só tenha vindo a público esta semana, a Vanpiano SE declarou-se insolvente em 20 de março, pouco depois de ter sido obrigada a encerrar os seus 230 restaurantes em todo o mundo até nova ordem, incluindo 55 na Alemanha e dois no Luxemburgo.

Fundado em Hamburgo em 2002, o grupo não assegurou sequer a verba que lhe permitiria recolher aos apoios financeiros que Berlim criou para fazer face às dificuldades financeiras das empresas. Desde o ano passado que as contas da empresa começaram a derrapar. Se em 2017 uma ação do grupo valia 23 euros, dois anos depois valia apenas 3,50 euros. Depois do surto, a avaliação em bolsa caiu para os 90 cêntimos.





