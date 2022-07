Há partidos contra e a favor.

Energia

O desconto nos combustíveis vai ser prolongado?

Susy MARTINS

O desconto de 7,5 cêntimos por litro de combustível nas bombas de gasolina expira a 31 de julho e o Governo terá de decidir se prolonga ou termina este benefício às famílias.

A resposta a essa pergunta será dada esta sexta-feira após a reunião do Conselho de Ministros. Segundo a rádio estatal 100,7, o prolongamento do desconto tem vários adeptos, entre eles o Partido Cristão Social (CSV), o ADR e também o Grupo de Mobilidade Energética.

Em sentido contrário, o Déi Lénk, o Partido Pirata e a secção jovem do Déi Gréng, opõem-se à medida.

União dos Consumidores pede um prolongamento do desconto sobre os combustíveis O organismo lembra os últimos números "assustadores" da inflação no Grão-Ducado.

Para o presidente do Grupo de Mobilidade Energética, Romain Hoffmann, manter o desconto limita as perdas para as estações de serviço do país, até porque neste momento há combustível mais barato do lado de lá da fronteira.

Essa é também a posição do ADR, que vê no prolongamento da medida uma ajuda substancial à população, garantindo assim a mobilidade das pessoas. O CSV alinha na mesma ideia, e já tinha pedido no mês passado a prorrogação do desconto até 30 de setembro para auxiliar as famílias face ao aumento dos preços dos combustíveis.

Já o Partido Pirata esá contra o prolongamento, qualificando a medida de "irresponsável", sublinhando que essa ajuda financeira não abrange as pessoas mais vulneráveis. Uma opinião partilhada também pelo partido déi Lénk, que acrescenta que uma ajuda mais orientada para as famílias vulneráveis seria mais eficaz.



