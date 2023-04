No mês de abril, trabalhadores e pensionistas vão receber os retroativos correspondentes a quatro meses do crédito de imposto de conjuntura.

Vai haver reforço dos salários de abril e pode chegar aos 176 euros

Madalena QUEIRÓS Já este mês de abril, trabalhadores e pensionistas vão receber os retroativos correspondentes a quatro meses do crédito de imposto de conjuntura. A nova prestação que substitui o crédito energia foi aprovada na reunião tripartida do mês de março. Em junho os salários voltam a descer com o pagamento de apenas uma prestação mensal e será assim até ao final do ano.

Não um, nem dois, nem três, mas sim quatro meses de crédito de imposto conjuntura (CIC) que os trabalhadores e pensionistas vão receber no salário de abril. O valor dos meses de janeiro a abril será pago retroativamente este mês, de acordo com o acordado na reunião tripartida de 7 de março.

No caso do salário mínimo de trabalhadores não qualificados (2.508 euros) o acréscimo será de 53 euros.

Já os trabalhadores qualificados que recebem o salário mínimo (3.009 euros) receberam um reforço de 80 euros para compensar o fim do crédito energia, que deixou de ser atribuído no início deste ano. Para os trabalhadores que tenham um salário bruto superior a 4.750 euros o acréscimo será de 176 euros.

Consulte a tabela com os valores que vai receber elaborada pela LCGB:

Esta é apenas uma das medidas fiscais previstas no pacote de apoio do Governo às famílias e às empresas com o objetivo de combater a inflação e fortalecer o poder de compra.



Em junho os salários voltam a descer com o pagamento de apenas uma prestação mensal deste crédito, e será assim até ao final do ano.

Outro das iniciativas aprovadas prevê o pagamento da terceira tranche de indexação de 2023, atualmente prevista para o mês de outubro pelo Statec (aplicação de uma tranche de indexação de 2,5%, assim que a inflação aingir 2,5% do índice dos preços ao consumidor).

Conforme previsto no acordo tripartido de setembro de 2022, o custo desta tranche de indexação será compensado pelo Estado através da redução da taxa média de contribuição para a Caixa Mútua dos Empregadores.

Medidas no setor da energia

As medidas do setor energético vão continuar a ser aplicadas até ao final de 2024. Entre elas prevê-se:

Limitação do aumento dos preços do gás para habitação a 15% face ao valor pago em setembro de 2022;

Congelamento dos preços da eletricidade ao nível de 2022 para clientes residenciais com consumo inferior a 25.000 kWh;

Redução do preço do óleo de aquecimento (mazout) em 15 cêntimos por litro;

Redução de 35% do preço de venda de pellets a granel utilizadas para aquecimento. O montante máximo da ajuda atinge os 200 euros por tonelada;

a granel utilizadas para aquecimento. O montante máximo da ajuda atinge os 200 euros por tonelada; Recondução do subsídio de energia para os agregados familiares elegíveis;

Limitação dos preços das mensalidades para centros integrados de idosos, casas de repouso, habitações supervisionadas e centros de duas psicogeriátricos;

Recondução do regime de ajudas do Estado às empresas particularmente afetadas pela subida dos preços de energia;

