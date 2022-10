As empresas luxemburguesas têm registado números recorde de ofertas de emprego em 2022.

Vagas de emprego

Nunca houve tanta falta de trabalhadores no Luxemburgo

Diana ALVES

É uma situação sem precedentes no Luxemburgo. As empresas luxemburguesas têm registado este ano números recorde de ofertas de emprego, de acordo com dados do Instituto Nacional de Estatística (Statec), compilados no relatório “Trabalho e Coesão Social”.

Em julho, por exemplo, o número superava as 13.500 vagas. No espaço de um ano, entre o segundo trimestre de 2021 e igual período desde ano, o número total de vagas aumentou 50%.

Leia a notícia completa aqui.





