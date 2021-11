Vagas de emprego na ADEM aumentam 52% num ano

Embora o desemprego esteja em declínio, o de longa duração continua a aumentar no Grão-Ducado.

Henrique DE BURGO Embora o desemprego esteja em declínio, o de longa duração continua a aumentar no Grão-Ducado.

O número de vagas de emprego declaradas na Agência para o Desenvolvimento do Emprego (ADEM) tem um novo recorde. Segundo o relatório divulgado esta segunda-feira pela ADEM, no final do mês de outubro havia um total de 11.076 ofertas de trabalho, cerca de 300 vagas a mais do que o recorde de setembro (10.708).

Comparando com outubro de 2020, o aumento de ofertas declaradas foi de 52,2%. Na comparação mensal, o aumento é de 33,4%, com os empregadores a declararem 3.909 vagas.

Quanto à taxa de desemprego caiu para os 5,4%, voltando ao nível registado entre outubro de 2019 e fevereiro de 2020. A 31 de outubro havia 15.417 (-14,2% no espaço de um ano) residentes desempregados e inscritos na ADEM. Ou seja, menos 224 pessoas do que em setembro.

Ainda segundo os números da agência, no final de outubro havia 8.282 beneficiários do subsídio de desemprego completo. Menos 17,5% em relação ao ano passado. Embora o desemprego esteja em declínio, o de longa duração continua a aumentar. Mais de metade dos candidatos (52%) estão há mais de 12 meses sem trabalhar.



