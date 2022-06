O Egito e Israel vão fornecer gás à UE.

Ursula von der Leyen no Egito para acordo no clima e no gás

Telma MIGUEL O Egito e Israel vão fornecer gás à UE. E a presidente da Comissão prometeu ajuda às autoridade egípcias para uma reunião do clima – em Sharm el-Sheikh - ambiciosa.

Ursula von der Leyen encontrou-se esta quarta-feira, no Cairo, com o presidente do Egipto para assinar um acordo que é um dois em um. Por um lado, a União Europeia comprometeu-se a ajudar o país a acelerar a transição para as energias verdes e a transformar-se num centro mundial de produção de hidrogénio verde.

Por outro lado, o Egito - e num acordo tripartido com Israel – comprometeu-se a fornecer gás natural e usar as suas infraestruturas para encaminhar o GNL (gás natural liquefeito) de países da região para a União Europeia.

No discurso que proferiu, a presidente da Comissão Europeia salientou que este é apenas o começo de uma bela amizade entre os dois parceiros: “Estamos a começar a explorar o potencial das relações entre a UE e o Egipto, ao colocar a transição energética e a luta contra as alterações climáticas no coração da nossa parceria”.

A grande reunião anual sobre alterações climáticas, a COP27, é este ano em Sharm el-Sheikh, no Egipto, e a presença de Ursula von der Leyen serviu também para marcar a oferta da colaboração do bloco europeu na preparação da grande reunião anual, onde irá ser avançado o Acordo de Glasgow (assinado em 2021, na COP26), e onde os países irão apresentar planos renovados para cortar as suas emissões de carbono.

Segundo a declaração conjunta assinada por von der Leyen e Abdel Fattah El Sisi, os dois signatários juntarão esforços para implementar os objetivos do Acordo de Paris e “assegurar resultados ambiciosos da COP27”. A UE e o Egito comprometem-se também a trabalhar juntas na transição energética justa, na melhoria da capacidade de adaptação às alterações climáticas e a aumentar o financiamento para os países mais pobres em questões de resposta às alterações climáticas.

Mas, com a guerra na Ucrânia, a ida de von der Leyen ao Cairo teve ainda um propósito novo: o de assegurar o fornecimento de GNL para a UE, de acordo com o plano RePowerEU de até ao fim de 2022 a dependência do gás russo ser cortada em dois terços.

Um memorando de entendimento assinado entre a UE, Israel e o Egipto, para os próximos anos, irá assegurar o fornecimento de gás de Israel e de outros países do Médio Oriente para os países europeus, através das infraestruturas egípcias. O acordo dura um mínimo de três anos e poderá ser renovado automaticamente duas vezes.

A compra de gás noutros locais do mundo tem sido uma corrida contra o tempo que tem levado a comissária da Energia, Kadri Simson, a calcorrear as capitais mundiais dos grandes produtores de gás e petróleo. Além de diversificar os produtores, a Comissão emitiu um apelo aos 27 países para que tivessem as suas reservas de gás a 90% da capacidade no início de novembro, como medida de segurança.

Neste momento, os depósitos na União Europeia estão já cheios a 50% da sua capacidade, segundo disse um porta-voz da Comissão esta quarta-feira, o que indica que uma iniciativa do Kremlin de cortar o fornecimento de gás natural à Europa não iria criar o caos que Putin desejaria.

Nesta terça-feira, a Gazprom (a companhia estatal russa) cortou 60% da capacidade do pipeline para a Alemanha. Sem, no entanto, colocar o país em perigo de falha energética, uma vez que, segundo explicou o porta-voz da Comissão, o país já ter limitado o uso deste fornecimento - o que representa na prática um corte real de apenas 10%.

Ajuda alimentar ao Egipto: 3 mil milhões de euros para o longo prazo

80% do trigo importado para o Egipto vinha da Ucrânia ou da Rússia. Para responder à crise alimentar provocada pelos cereais retidos na Ucrânia – que neste momento baixaram para cerca de 20 milhões de toneladas – a UE vai entregar, como ajuda imediata, 100 milhões de euros ao Egito para a compra de alimentos e apoio aos pequenos agricultores, em apuros também devido à subida de preços da energia.

Para o longo prazo, a UE vai investir 3 mil milhões de euros no setor agrícola e alimentar e em programas de distribuição de água e sanitários nos próximos anos. Von der Leyen disse ainda que a UE e o Egito irão colaborar no desenvolvimento de modernas tecnologias agrícolas, incluindo agricultura de precisão e Inteligência Artificial, para garantir que a região tenha capacidade de se auto alimentar, mesmo em face dos desafios extremos colocados pelas alterações climáticas.

