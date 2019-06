O bloco dos 28 compra mais ao Japão do que vende. Automóveis estão entre os produtos mais trocados entre países.

União Europeia tem défice comercial de 5,7 mil milhões de euros com o Japão

A União Europeia (UE) tem um défice comercial de 5,7 mil milhões de euros com o Japão. De acordo com os dados publicados hoje pelo Eurostat, a situação deficitária verifica-se, pelo menos, desde 2008, altura em que ultrapassou os 30 mil milhões de euros.

Isto significa que o bloco dos 28 compra mais ao Japão do que vende. De facto, enquanto as importações atingiram em 2018 os 70,5 mil milhões de euros, as exportações ficaram-se pelos 64,8 mil milhões de euros. O Japão é o sétimo maior parceiro comercial da UE em termos de importações e o sexto em termos de exportações.

Automóveis e maquinaria, químicos e outros produtos manufaturados são os principais bens vendidos ao Japão (representam 84% do total das exportações europeias). Estas categorias de bens dominam também as importações da UE do Japão, representando 96% das compras àquele país. Carros e outros veículos a motor são simultaneamente o produto mais vendido e o mais comprado ao Japão.

Por países, a Alemanha – maior economia da UE – é o maior parceiro comercial do Japão e vende mais do que compra: as exportações foram de 21 mil milhões de euros e as importações foram de 17 mil milhões de euros.

P.C.S.