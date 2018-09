A União Europeia e o Reino Unido estarão a preparar uma cimeira, onde deverá ser assinado o acordo do Brexit. A notícia é avançada pela Bloomberg, que cita fontes próximas do assunto. O encontro deverá ocorrer em novembro e deverá ser anunciado dentro de dias.

União Europeia e Reino Unido preparam cimeira para assinar acordo do Brexit

Os negociadores ainda têm pela frente duras negociações sobre assuntos chave, mas o bloco dos 27 prepara-se para agendar um encontro a meio de novembro para que os líderes políticos possam acordar os termos do divórcio.

Este avanço surge numa altura em que a primeira-ministra britânica, Theresa May, enfrenta um período particularmente difícil dentro do próprio partido.

Vários meios de comunicação social noticiaram que os membros pró-Brexit do Partido Conservador estiveram horas reunidos para tentar encontrar um plano para afastar a líder do partido e do governo. Ainda segundo a Bloomberg, estiveram presentes 50 'Tories', que discutiram a forma mais fácil de afastar May do gabinete. No entanto, o encontro terá acabado sem uma decisão ou um plano de ação.