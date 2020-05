O relatório económico semestral da Comissão Europeia prevê a pior recessão da história da União Europeia, com contração económia de 7,7% na zona euro em 2020.

Economia 4 min.

União Europeia com recessão confirmada

Telma MIGUEL O relatório económico semestral da Comissão Europeia prevê a pior recessão da história da União Europeia, com contração económia de 7,7% na zona euro em 2020.

“É evidente que a União Europeia se encontra na mais profunda recessão económica de toda a sua história”, foi com estas notas sombrias que o comissário europeu para a Economia, Paolo Gentiloni, anunciou os dados do relatório “Previsões económicas da primavera de 2020: recessão profunda e desigual, com uma retoma incerta”.



Tal como já se esperava, as notícias más são mais que as boas. E são piores para uns países do que para outros, mas, no conjunto, a economia dos países da zona euro irá contrair em 7,7%, com um eventual crescimento de 6,3% previsto para 2021, que não será suficiente para a recuperação económica para um nível igual ao final de 2019.

Por causa da crise do coronavírus que atingiu a Europa a partir do início de março, “a economia caiu para um terço praticamente de um dia para o outro”, disse o comissário italiano, adiantando ainda que esta crise, de dimensão ainda impossível de avaliar, é mais profunda e global do que a crise financeira de 2009, da qual a maioria dos europeus ainda se lembra bem.

“Prevê-se que a supressão progressiva das medidas de confinamento deverá criar condições favoráveis à retoma. Não se prevê, todavia, que a economia da UE consiga compensar totalmente as perdas registadas este ano até ao final de 2021. O investimento continuará a ser fraco e não se verificará uma plena recuperação do mercado de trabalho”, especificou Gentiloni, tendo adiantado que num quadro de grande instabilidade as previsões são a título indicativo.

Covid-19. Luxemburgo com "recessão profunda em 2020" Há setores de atividade com quebras de 90% durante o período de confinamento.

Também o STATEC, organismo estatístico do Luxemburgo tinha anunciado uma "profunda recessão" no Grão - Ducado. Uma quebra na economia que deveria ter como consequência da subida da taxa de desemprego.

Desemprego sobe para 9,2%

O que já é seguro é que a crise da covid-19 deverá ter repercussões profundas nos mercados de trabalho. A taxa de desemprego na área do euro (que corresponde a 19 dos países da União Europeia) deverá aumentar, passando de 7,5 % em 2019 para 9,2 % em 2020, antes de voltar a diminuir para 8,2 % em 2021. Mas o desemprego atingirá sobretudo os países com mais trabalhadores contratados a prazo e com vínculos precários e ainda aqueles mais dependentes de setores muito expostos à crise, como os de destinos turísticos. A faixa demográfica de jovens à procura de um primeiro emprego está também particularmente vulnerável na conjuntura atual e nos próximos meses.

Mas o futuro económico da União Europeia não está decidido e depende da forma como os Estados-membros vão “estar à altura do desafio”, disse Gentiloni. “A eficácia continuada das medidas estratégicas adotadas a nível nacional e europeu para dar resposta à crise assumirá uma importância crucial, tendo em conta a necessidade de limitar os prejuízos económicos e de facilitar uma recuperação célere e robusta, para que as economias retomem um rumo de crescimento inclusivo e sustentável”, defendeu.

Aumento da dívida pública

Como consequência da adoção dos chamados «estabilizadores automáticos», como o pagamento de prestações da segurança social, para evitar o agravamento da crise económica, os países da UE deverão aumentar o seu défice público num total na zona euro que passará dos 0,6% do seu Produto Interno Bruto (PIB) em 2019, para cerca de 8,2% em 2020. Em 2021, os cálculos apresentados pela Comissão Europeia dão, no entanto, uma redução para 3,1%, em média, da dívida pública dos países.

Descida acentuada da inflação

Para os consumidores há um dado positivo, como o da redução prevista da inflação. Que deverá descer para 0,2% em 2020 e para 1,1% em 2021, fazendo com que o eventual aumento de preços em alguns artigos, resultantes da quebra temporária no abastecimento, seja irrelevante. A quebra da procura e a diminuição do preço dos produtos de petróleo é um dos motivos para a queda da inflação.

Todas as previsões e projeções para 2021 foram, no entanto, dadas como de erro potencialmente elevado, uma vez que dependem de fatores ainda impossíveis de analisar, como a da resposta dos países ao confinamento e também de um regresso de uma nova vaga de contaminações. Ou até, num cenário que seria altamente positivo, da descoberta de um tratamento eficaz ou de uma vacina.

No geral, as previsões para 2021, de alguma retoma económica, foram feitas numa altura em que “o cenário de base projetado pressupõe que as medidas de confinamento sejam progressivamente eliminadas a partir de maio”, referiu Gentiloni.

Mas numa altura em que foi adiada a apresentação pela Comissão Europeia (CE) de um Fundo de Recuperação, que deveria acontecer quarta-feira dia 6 de maio, a CE lança uma mensagem de união no meio da desgraça. Valdis Dombrovskis, o vice-presidentes executivo da CE, responsável pela pasta “Uma Economia ao serviço das Pessoas”, salienta, numa declaração escrita, que “a nossa retoma coletiva dependerá da prossecução de respostas firmes e coordenadas a nível nacional e europeu. Unidos, somos mais fortes».

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.