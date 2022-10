E aí começa a desgraça, com a auto-atribuição de salários faraónicos.

Aviação

Uma TAP em voo rasante

Sérgio FERREIRA BORGES E aí começa a desgraça, com a auto-atribuição de salários faraónicos.

A administração da TAP, liderada pela francesa, Christine Ourmière-Widener, protagonizou, nos últimos dias, uma comédia de maus costumes, saindo de cena pela porta dos fundos.

No primeiro acto, a administração da TAP anunciou a troca da frota automóvel dos gestores e directores da companhia, passando dos prosaicos Peugeot, para uns bem parecidos BMW. Ao todo, seriam mais de 50 novos carros da marca alemã.

Tudo isto, numa empresa que sobrevive com os 3,2 mil milhões de euros que o Estado lá injectou. Mas há outros factores que denunciam a imoralidade e a falta de ética da administração. A TAP é uma companhia de capitais exclusivamente públicos, que já despediu três mil trabalhadores para reduzir custos e que cortou 25 por cento em todos os salários, superiores a 1.500 euros.

O Sindicato dos Pilotos contestou de imediato e perguntou à administração se tencionava pagar os novos BMWs com o dinheiro dos cortes salariais.

A contestação alargou-se a toda a opinião pública, exaurida com as dificuldades de vida que enfrenta. É a inflação e a consequente perda do poder de compra, são os custos da energia, sujeitos a agravamentos semanais, são as actualizações salariais, inferiores à taxa de desvalorização do dinheiro, é o desemprego que embora controlado, atinge muitas famílias. Era num quadro destes que os dinheiros públicos financiariam a compra, ou aluguer, de carros de luxo.

O Presidente da República sentiu-se na obrigação de fazer uma chamada de atenção e recordou à TAP que os tempos difíceis que atravessamos não se compadecem com extravagâncias.

O próprio Governo deve ter soprado qualquer coisa ao ouvido da senhora Widener que decidiu mandar correr o pano, para o intervalo.

O segundo acto começou com o anúncio do cancelamento da compra dos novos carros. Tudo vai ficar como está, por mais um ano e, entretanto, a senhora Widener vai repensar a política de mobilidade da companhia.

Continua a dizer que a compra dos novos carros seria um acto de poupança, coisa difícil de entender e que a senhora também não explica.

Parece, no entanto, que estamos perante mais uma gestora falha de carácter, de moral e de ética. Casos destes têm aparecido pelo mundo, de forma mais expressiva, nos últimos 30 anos. E tanto pior, se a empresa para quem trabalham for estatal. Têm influência decisiva, na definição do seu próprio estatuto remuneratório. E aí começa a desgraça, com a auto-atribuição de salários faraónicos.

Juntam-lhe os bónus anuais, indexados aos resultados da empresa. No primeiro ano, esses resultados são artificialmente rebaixados. No segundo ano, naturalmente, sobem e mesmo que se mantenham negativos, representarão uma melhoria em relação ao ano anterior. E isso já dá direito a bónus. Haja vergonha.

(Autor escreve de acordo com a antiga ortografia.)

Sérgio Ferreira Borges, professor e jornalista É professor de jornalismo, no Centro Protocolar de Formação de Jornalistas e em várias universidades. Como jornalista, trabalhou em jornais, rádios e concluiu a sua atividade, na EuroNews, a televisão pan-europeia de notícias. Foi assessor de imprensa e chefe de gabinete, da CPLP – Comunidade dos Países de Língua Portuguesa.

