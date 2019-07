A partir de Janeiro, os trabalhadores municipais de Saint-Josse com mais de 55 anos podem trabalhar um dia menos, mantendo os benefícios intactos. A medida é testada em 2020 e poderá alargar-se a outros funcionários. Um dia este será o novo normal, acredita o burgomestre, Emir Kir.

Uma comuna de Bruxelas declara a semana de quatro dias

Saint-Josse-ten-Noode é uma pequena comuna de Bruxelas e não é conhecida pela prosperidade económica dos seus habitantes. Situada entre o rico quarteirão europeu, onde se situa o famoso Berlayemont (o edifício sede da Comissão Europeia), e o centro histórico da cidade inundado de turistas, Saint-Josse tem uma área de apenas 1,14km2 e uma população de pouco mais de 27 mil habitantes (é o município mais pequeno e com maior densidade populacional da Bélgica).

É uma comuna pequena e humilde, um microcosmos onde o desemprego atinge cerca de 25% de uma população que é a mais jovem da Bélgica e também uma das mais diversificadas, com uma grande comunidade muçulmana, maioritariamente de origem turca, a que se juntam cada vez mais europeus de leste. Pelo pequeno comércio das ruas junto à praça Saint-Josse pode perceber-se como são os seus habitantes. Há o talho halal e casas de chá e pastelarias turcas, imensos barbeiros, uma das melhores pizarias de Bruxelas, casas de velharias, outlets de sapatos, lojas de tudo e mais alguma coisa. Um mundo. Ao lado, mas já fora das suas fronteiras, fica a rica praça Amborix, com habitações luxuosas, art-nouveau, e a riquíssima avenida Palmerston com belas fachadas.

É nesta comunidade efervescente que a administração comunal vai pôr em prática a partir de 2020 uma experiência socio-económica que muitos defendem mas nenhuns praticam. “Nós vamos fazer a nossa revolução coperniciana”, diz orgulhoso Emir Kir, o burgomestre de origem turca e dupla nacionalidade que está disposto a ser o pioneiro do progresso social. “Não tenho dúvidas de que isto é o futuro. É provavelmente a medida política mais progressista do momento”.

A partir do próximo mês de janeiro todos os trabalhadores da administração comunal com mais de 55 anos têm direito a trabalhar menos um dia por semana, mantendo intactos o ordenado e as regalias. “Avançar com esta medida para a população em geral, vai ser um dos debates dos próximos tempos”, diz o burgomestre de Saint-Josse. A medida foi proposta há cerca de 18 meses e foi votada em conselho comunal, com o acordo de todos os vereadores, menos os de direita, diz Emir Kir. Neste último mês, os sindicatos deram a aprovação.

A revolução tranquila

Para Kir, esta é uma forma de combater o desemprego endémico. “Há a questão da solidariedade social. Faz todo o sentido que após uma vida de trabalho e até à reforma, que neste momento na Bélgica é aos 67 anos, as pessoas possam ter direito a abrandar”. Por outro lado, explica, “ os jovens têm direito ao emprego. A ausência de trabalho é um motivo de discriminação na nossa sociedade”. O ‘quinto dia’ que vai ser preciso preencher será ocupado por jovens desempregados oriundos do próprio município.

Quanto aos custos financeiros, os técnicos estimam em cerca de um milhão os euros/ano que será preciso despender para pagar salários a cerca de 25 funcionários que terão que cobrir a diminuição da carga laboral dos 100 a 125 trabalhadores que vierem aderir à medida. “ Esse valor vai ser retirado do nosso orçamento”, explica. Quanto aos custos sociais, para Emir Kir eles não existem: “Esta medida vai trazer grandes benefícios. Para quem procura emprego, porque terá acesso a um posto de trabalho que se abre. E para quem tem mais de 55 anos, porque vai trabalhar com muito mais energia. E isto vai robustecer as equipas, criar um sentido de união entre as pessoas”. Toda a gente ganha, defende. “A população também viu de forma favorável esta medida”.

Emir Kir, eleito pelos socialistas para um segundo mandato como um dos 19 burgomestre na região de Bruxelas-Capital pretende antecipar-se à inevitável marcha do tempo, “quando a digitalização e a robotização irão eliminar milhares de postos de trabalho”. O combate do século XXI é e será “o da emancipação do trabalhador”. A libertação da carga horária, que tem sido constante desde o início do século XX , irá resultar agora num fim-de-semana prolongado.

“Os que consideram que isto põe em perigo o mundo do trabalho, cometem o mesmo erro que os conservadores do século XX, que achavam que as férias pagas ou o 13.º mês seriam uma hecatombe para os patrões”. Na verdade, diz Emir Kir, a revolução já começou mas é discreta. “Pierre Larrouturou, um economista francês e actualmente eurodeputado no grupo Renovar a Europa, já disse que há cerca de 200 grandes empresas francesas que adotaram a redução do horário laboral, mas preferem não fazer grande publicidade”.

Jogo de equilíbrios

Eduardo Dias, dirigente da central sindical OGBL, refere que a redução de horário já foi utilizada para recuperar empresas: “Foi aplicada para salvar a Wolkswagen”. Mas a versão contrária, como forma de melhorar as condições de vida dos trabalhadores, e criar novas oportunidades para outros, ainda não foi posta em prática. Mas, “se as pessoas quiserem combater o desemprego isso pode passar por esta decisão. Não há muitas alternativas”. Mais difícil será “ em países onde a taxa de desemprego se aproxime do zero”, assinala. Também este dirigente se refere à medida – que poderá ser um dia a menos por semana ou uma carga horária diária, ou anual, menor – como uma forma de progresso inevitável: “Na história da humanidade houve uma redução continuada do tempo laboral – desde o trabalho de sol a sol, até às 40 horas semanais”. Aliás, Eduardo Dias recorda que “no Luxemburgo, este ano houve um ganho de dois dias no calendário de descanso dos trabalhadores, com as férias que passaram para 26 dias e com o novo feriado de 9 de Maio, dia da Europa”.

Christophe Knebele, secretário-geral adjunto do LCGB recorda que o Luxemburgo já tem em prática algo semelhante, com a reforma progressiva a partir dos 57 anos. Mas refere que haverá entre o LCGB e os parceiros sociais, no próximo Outono, uma grande discussão sobre a redução do horário de trabalho no quadro do Digipack. “ Com a automação e a digitalização, havendo grandes ganhos de produtividade faz sentido que se reduza as horas de trabalho”. A redução do tempo de trabalho sem alteração de benefícios para os trabalhadores é, segundo Christophe Knebele, uma das ambições do LCGB.

O economista português Ricardo Paes Mamede acredita na bondade da medida: “É correto reduzir o horário de trabalho a partir de uma certa idade. Como princípio geral faz sentido”. Traduzir isso na prática será mais complicado. “Depende do contexto, se for para o setor privado teria que se saber a quem vão ser imputados os custos. Porque isto é o equivalente a aumentar o salário/hora”. Já se for para o setor público “é preciso ver que quem não é abrangido pela medida fica, na verdade, a auferir, por comparação, um salário inferior ”.

Para Emir Kir, a medida é também uma forma de refazer equilíbrios, de reencontrar justiça social numa comuna cheia de paradoxos e extremos. Numa das suas praças, situam-se alguns dos hotéis mais luxuosos de Bruxelas, os históricos Crowne Plaza e o Hilton. Na zona da Praça Rogier há ainda grandes torres de escritórios e sedes de bancos, alta finança. Tudo isso faz parte do 1,14 km quadrados de Saint-Josse: “Na banca e seguros estão aqui mais de 25 mil pessoas, num dia normal, e há mais de 3 mil quartos de hotel. Ao mesmo tempo, a população residente é das mais pobres. É justo que as receitas que recebemos destas atividades sirvam como forma de apoio e serviço à população”, diz Emir Kir. O burgomestre gostaria de ver a semana de quatro dias de trabalho espalhar-se como uma mancha de óleo a outras comunas e que “um dia se torne o novo status quo” diminuindo assim também a “injustiça para com quem não tem trabalho”.

A evolução das horas de trabalho 1847 – Reino Unido: redução do tempo de trabalho nas fábricas para 10 horas por dia para mulheres e crianças, de acordo com as Leis das Fábricas. 1 Maio de 1886 – Chicago: manifestação de trabalhadores pela redução da jornada de trabalho levou a confrontos com a polícia e morte de trabalhadores. Mais tarde, 1 de Maio seria instituído internacionalmente como Dia do Trabalhador, nos regimes democráticos. 1891 – Roma: encíclica do Papa Leão XIII Rerum Novarum a defender o direito ao repouso. 1919 – Organização Internacional do Trabalho (OIT) redige primeira convenção do trabalho para a Indústria. 1919 – Paris: Senado francês aprova jornada de oito horas de trabalho. 1935 – criação de 40 horas semanais pela OIT.

