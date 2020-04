Segundo o STATEC e o Observatório da Habitação, a região mais acessível continua a ser o norte do país.

Uma casa na cidade do Luxemburgo custa em média 1,2 milhões de euros

Um milhão e duzentos mil euros. É quanto custa, em média, uma casa na cidade do Luxemburgo, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística luxemburguês (STATEC) e do Observatório da Habitação. De acordo com o mais recente estudo dos dois organismos sobre o setor, o valor elevado representa a média do preço de uma casa verificada no chamado "cantão do Luxemburgo", composto por onze comunas, incluindo a da capital.

O cantão do Luxemburgo aparece assim como a zona mais cara do país, seguio pela região de Capellen-Mersch, onde é preciso desembolsar, em média, quase 849 mil euros para comprar casa.

A região mais acessível continua a ser o norte do país, onde o preço médio cai para cerca de 563 mil euros, menos de metade do preço médio no cantão do Luxemburgo. Globalmente, tendo em conta os preços praticados em todo o país, o valor médio de venda de uma casa no país supera os 789 mil euros.

