A agência de viagens BCD Travel, especializada em viagens de negócios, anunciou a intenção de avançar com um plano social, que poderá afetar um quarto dos trabalhadores.

Um quarto dos empregos em risco na agência de viagens BCD Travel

Henrique DE BURGO A agência de viagens BCD Travel, especializada em viagens de negócios, anunciou a intenção de avançar com um plano social, que poderá afetar um quarto dos trabalhadores.

Segundo o sindicado OGBL, a empresa tem atualmente cerca de 40 funcionários e beneficia do desemprego parcial desde março. No entanto, devido aos efeitos da crise pandémica anunciou recentemente quebrar o vínculo laboral com um quarto dos funcionários, por razões económicas.

O setor do turismo é um dos mais afetados pela crise e, ao contrário de outros setores, excecionalmente não tem um limite do número de trabalhadores que podem ser colocados em desemprego parcial, refere a OGBL em comunicado.

Saiba o que vai mudar no desemprego parcial em 2021 Há regras diferentes para o 1° e 2° trimestre do próximo ano.

Por outro lado, as empresas deste setor podem efetuar despedimentos por motivos não relacionados com as pessoas, até ao limite de 25% do total de funcionários. O sindicato garante que representantes dos trabalhadores e a OGBL estão em negociações com a direção, na tentativa reduzir o número de pessoas afetadas.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.