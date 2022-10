Não se acreditava que a ideia do presidente francês visse a luz do dia: 44 países europeus sentados para discutir interesses comuns. Mas para que serve a Comunidade Política Europeia afinal?

Um Frankenstein criado por Macron, ou algo de útil?

Não se acreditava que a ideia do presidente francês visse a luz do dia: 44 países europeus sentados para discutir interesses comuns. Outsiders da UE, como Liz Truss, a nova primeira-ministra inglesa, o presidente turco Erdogan e o primeiro ministro da Ucrânia, Denys Shmygal, estarão em Praga, nesta quinta-feira, na reunião inaugural da Comunidade Política Europeia. O futuro ninguém sabe.

Emmanuel Macron teve esta ideia quando a França presidia à UE (no primeiro semestre de 2022). Juntar todos os países da grande Europa numa comunidade política para encontrar pontos de interesse comuns. Na altura, comentava-se que era mais uma ideia do presidente francês, avançada, ainda por cima, numa reunião de chefes de Estado no Palácio de Versalhes, com toda a grandiosidade que o cenário inspira. Em junho, os 27 países aprovaram a ideia e a presidência checa da UE (que decorre até ao fim deste ano) levou o trabalho a peito.

E esta quinta-feira, enquanto a guerra da Rússia sobe de tom, 43 chefes de Estado e de governo estarão no Palácio de Praga para discutir diversos temas, incluindo a guerra e a crise energética. Dos 44 só faltará um representante da Dinamarca, devido à abertura do Parlamento Nacional em Copenhaga. Mas estará Liz Truss, a primeira-ministra conservadora do país que optou pelo Brexit, e o presidente turco Erdogan cujas relações com a União Europeia são agridoces: azedas na gestão dos migrantes e que se revelaram adoçadas nas tentativas de Erdogan de aplacar a fúria destruidora de Putin. Estará também Denys Shmygal, o primeiro-ministro ucraniano.

O que vai acontecer?

Os líderes chegam à capital checa esta manhã e por volta das 13h juntam-se no castelo de Praga para a primeira sessão plenária da Comunidade Política Europeia (CPE). Depois da sessão, haverá a clássica foto de família, seguindo-se a divisão em grupos de trabalho com 10 a 15 pessoas (mesas redondas) onde serão discutidos dois tópicos principais: paz/segurança; clima/economia. A apresentação do resultado destas conversas será feita durante um jantar de trabalho. Haverá ainda durante o dia muitas ocasiões para conversas bilaterais (ou tête-à-tête), estilo encontros rápidos em que os líderes tomam cafés. As ameaças à segurança das infraestruturas europeias, de que a sabotagem dos pipelines no Mar Báltico poderá ter sido um indício será igualmente discutida.

Na sessão plenária, primeiro falam os líderes europeus, depois Zelensky entra em videochamada, para dirigir-se a todos- onde ser inclui os mais pró- russos Azerbaijão, Arménia e Sérvia. E depois será a vez dos países não UE de se dirigirem à assembleia.

No jantar de trabalho será marcada a próxima reunião do EPC, a ideia mais disseminada é a de que a periodicidade semestral seria a melhor, segundo um alto representante do Conselho Europeu.

Para que serve?

Juntar 44 países europeus não é um feito menor, salientou fonte do Conselho Europeu, e é importante por vários motivos. O mais premente é o de "enviar uma mensagem importante à Rússia". E, também, salientou, ser "muito importante que haja 44 líderes europeus dispostos a juntar-se numa plataforma para discutir questões de interesse comum". Isto acontece durante a crise desencadeada pela invasão da Ucrânia, "mas nunca aconteceu durante a crise da covid-19, e devia", salientou. Além dos interesses comuns que vão ser discutidos nas quatro mesas redondas esta quinta-feira, paz/segurança e clima/economia, há líderes que querem mais tópicos a ser incluídos nas agendas, como, por exemplo, trocas de estudantes (um Erasmus alargado) e a polémica das migrações.

Não obrigando à necessária perda de soberania nacional que aderir à UE envolve, a CPE é uma estrutura muito mais informal e que permite que os países se sintam envolvidos em "algo maior que eles". Além dos países que não querem aderir à UE – como a Suíça e a Noruega – há ainda o que deixou de querer, o Reino Unido, e aspirantes a entrar no clube como a Turquia, cujo processo está pendente há décadas, os países dos Balcãs Ocidentais, e, ainda, a Ucrânia que viu o seu processo de adesão ser conduzido à velocidade da luz. E, como tem vindo a ser notado, neste grupo está a Sérvia, que não aderiu às sanções do ocidente contra a Rússia e o Azerbaijão e a Arménia, que muitos consideram como um quintal de Moscovo. E é precisamente a presença no mesmo grupo de motivações tão díspares que leva a que se veja o EPC como um potencial Frankenstein, a criatura que fugiu ao controlo do criador.

Há mais vida para lá da UE

Embora tenha sido uma iniciativa da UE, e tenham sido as suas instituições a liderar o processo, fonte do Conselho sustenta que "isto não é a UE no centro e mais uns satélites. São parceiros a reunirem-se em pé de igualdade". No entanto, em Praga, na reunião desta quinta-feira que antecede a conselho europeu informal dos 27 líderes, no mesmo castelo, vão estar além dos responsáveis de cada um dos Estados-membros (à exceção da Dinamrca), o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, e a presidente da Comissão, Ursula von der Leyen.

A presença de von der Leyen foi justificada com o facto de a Comissão ser um órgão intergovernamental e que é a Comissão que pode alimentar os trabalhos da CPE e dar-lhe continuidade, bem como 'expertise'. "É por isso que a presença da presidente é vital", explicou representante do Conselho. A mesma fonte europeia disse esperar que a reunião desta quinta-feira, sem hora marcada para terminar, seja "muito acesa e muito interessante".

