Um em cada dez trabalhadores no Luxemburgo é pobre

Marlene BREY

(Esta reportagem foi originalmente publicada na edição alemã do Luxemburger Wort)

Forma-se um grupo de pessoas em frente à mercearia local, muitas com grandes sacos ou carrinhos. As mercearias sociais da Caritas e Cruz Vermelha foram criadas em 2009 em resposta à crise financeira. Têm visto um boom na sua utilização devido à crise sanitária. E agora há outra crise: o aumento da inflação.

Entre as pessoas que esperavam na fila, algumas já trabalharam ou ainda iam trabalhar. Um jovem é cozinheiro, trabalha a tempo inteiro, mas o dinheiro que ganha ainda não é suficiente para viver decentemente. Uma mulher senta-se atrás dele com um carrinho de bebé. Está à procura de trabalho. "Não consigo encontrar facilmente um emprego", afirma. O pai da criança recebe o salário mínimo, mas não é suficiente para as necessidades da família.

"Temos beneficiários, e não os menos importantes, que trabalham a tempo inteiro. Mas isso não é suficiente, porque a renda é demasiado elevada ou estão a criar os seus filhos sozinhos. As suas situações variam muito", explica Carole Reckinger, responsável pela política social na Caritas Luxembourg.

12% de trabalhadores pobres em 2020

O Grão-Ducado, um dos países mais ricos do mundo, tem o segundo maior risco de pobreza no trabalho na União Europeia, atrás da Roménia. Este risco tem aumentado nos últimos anos. Em 2020, 11,9% da população activa vivia abaixo do limiar de pobreza, de acordo com a autoridade estatística europeia Eurostat. "Este número tem mais de um ano", explica Carole Reckinger, por isso "pode muito bem aumentar novamente com as crises actuais".

Este triste segundo lugar no ranking da pobreza pode surpreender muitas pessoas. O Luxemburgo tem o salário mínimo mais elevado da União Europeia. No estrangeiro, este valor levanta frequentemente as sobrancelhas: 2.776,05 euros brutos são pagos a trabalhadores qualificados, 2.313,38 euros a trabalhadores não qualificados. Mas o que é que isto significa?

O salário mínimo no Luxemburgo é quase dez vezes mais elevado do que na Bulgária. Luca Ratti, professor de Direito do Trabalho na Universidade do Luxemburgo

"A soma em si não diz realmente nada", disse Luca Ratti, professor de Direito do Trabalho na Universidade do Luxemburgo, que estuda o fenómeno dos "trabalhadores pobres".

Luca Ratti, professor de Direito do Trabalho na Universidade do Luxemburgo, estuda o fenómeno dos "trabalhadores pobres". Foto: Matic Zorman

"O salário mínimo é quase dez vezes mais elevado do que na Bulgária, o que parece surpreendente à primeira vista", admite o investigador. "Mas como alguém pode viver bem dos seus rendimentos depende, evidentemente, em grande medida, do custo de vida". É por isso que a comparação europeia é algo enganadora: "Se olharmos para o custo de vida no Luxemburgo, podemos imediatamente perceber por que é que o mínimo é tão elevado".

Quando a renda consome até 50% dos rendimentos

Isto leva-nos rapidamente à questão número um no país: o elevado custo da habitação. As pessoas afetadas pela pobreza sofrem mais com o aumento das rendas. Segundo o Instituto de Investigação Sócio-Económica do Luxemburgo (LISER), mais de um terço dos inquilinos gastou mais de 40% dos seus rendimentos em renda e aquecimento em 2019, contra 25% em 2016. Os 20% agregados familiares mais baixos gastaram até metade dos seus rendimentos em habitação.

Mas isso não é tudo. O salário mínimo mais elevado da UE soa bem, mas alguns países, incluindo Áustria, Dinamarca, Finlândia, Suécia, Itália e Chipre, não têm qualquer salário mínimo legal. Isto não significa que os empregadores paguem menos nesses países. Cabe apenas aos parceiros sociais decidir, através de acordos setoriais, o que é um salário mínimo.

12 euros por hora na Alemanha, 13 no Luxemburgo

Outro ponto mostra que é útil escrutinar estas estatísticas. No Luxemburgo, o salário mínimo é calculado com base em 40 horas de trabalho por semana, comparado com 39 na Alemanha, 38 na Bélgica e 35 em França. Assim, o salário mínimo luxemburguês não é tão elevado em comparação.

Além disso, o fosso com outros países está a estreitar-se. A 1 de janeiro deste ano, o salário mínimo na Alemanha era ainda de 9,82 euros brutos por hora. Mas este ano aumentará para 12 euros. No Luxemburgo, são 13 euros. "Portanto, a diferença é mínima, mas o custo de vida aqui é enorme", explica Luca Ratti. O salário mínimo no Luxemburgo está assim quase no limiar da pobreza, como o cientista e os colegas escrevem no seu relatório nacional.

E agora, a inflação

A Caritas gere quatro mercearias sociais no Luxemburgo. Existem também sete lojas da Cruz Vermelha. Apenas pessoas que possam provar que o seu rendimento mal é suficiente para cobrir as necessidades diárias podem fazer compras nestas lojas.

A inflação também está a aumentar os preços na loja social Caritas Buttek, na Cidade do Luxemburgo. Foto: Gerry Huberty

Só as quatro lojas da Caritas têm mais de 5.000 compradores registados. Segundo a Caritas, 14% dos compradores trabalham a tempo inteiro com um contrato a termo certo, 6% com um contrato permanente a tempo inteiro. Muitos deles estão atualmente a experimentar ainda mais problemas do que o habitual.

Constatamos que as pessoas estão mais stressadas. Fazem fila à porta horas antes da abertura da loja. Sentimos este medo de não ter comida suficiente para todos. Carole Reckinger, responsável pela política social na Caritas Luxembourg

"O problema é que os preços dos alimentos básicos como o óleo, a farinha e a carne estão a subir. Os nossos preços de compra estão a subir, uma grande parte dos quais é paga pela Caritas e pela Cruz Vermelha, mas não podemos absorver totalmente este aumento, pelo que os preços nas mercearias sociais também estão a subir", explicou Carole Reckinger.

O medo está presente

O aumento da inflação é acompanhado por um aumento do número de clientes? "Os números sobre a evolução da situação só serão conhecidos nos próximos meses", revelou Carole Reckinger. "Algumas pessoas necessitadas só virão quando tiverem esgotado as suas poupanças. Antes disso, a vergonha é demasiado grande".

Carole Reckinger, responsável pela política social na Caritas Luxembourg. Foto: Luc Deflorenne

"Constatamos que as pessoas estão mais stressadas. Fazem fila à porta horas antes da abertura da loja. Sentimos este medo de não ter comida suficiente para todos", lamentou a responsável.

Os trabalhadores com baixos salários são mais afetados por um aumento súbito dos preços. Luca Ratti, professor de Direito do Trabalho na Universidade do Luxemburgo

As pessoas vão trabalhar todos os dias e ainda são pobres. Luca Ratti também sabe que a situação das pessoas afetadas é suscetível de piorar à medida que a inflação aumenta: "Os salários baixos são mais afetados por um aumento súbito dos preços", garantiu.

Vencedores e vencidos

O projeto de investigação em grande escala da Universidade do Luxemburgo teve início em 2018. Nessa altura, o país já se encontrava em segundo lugar na UE em termos de pobreza no trabalho. Luca Ratti e os colegas criaram um consórcio de investigadores de sete países da UE (Luxemburgo, Bélgica, Holanda, Itália, Alemanha, Suécia e Polónia) e ganharam uma bolsa de investigação europeia de 3,2 milhões de euros. O projeto terminará em janeiro de 2023. O que foi conseguido até agora?

Antes de mais, é necessária uma definição. A pobreza no trabalho refere-se àqueles que têm trabalho remunerado e, no entanto, têm menos de 60% do rendimento mediano.

O perfil dos "vencedores" no mercado de trabalho local é o seguinte: cidadãos luxemburgueses, empregados sem filhos, na melhor das hipóteses dois trabalhadores domésticos, pessoas altamente qualificadas, empregados a tempo inteiro com um contrato de trabalho permanente.

O perfil dos "vencidos" é o das pessoas de origem estrangeira, com baixas qualificações. A pobreza no trabalho é mais prevalente em certos setores económicos, particularmente no setor dos serviços. O trabalho a tempo parcial e os contratos a termo certo também aumentam o risco. Quase um em cada dois trabalhadores a tempo parcial com um contrato a prazo é afetado pela pobreza (48,1%). As famílias numerosas e as famílias monoparentais são extremamente vulneráveis.

Uma classe fiscal 2 para famílias monoparentais

Lucca Ratti e os colegas fazem algumas recomendações no seu relatório nacional. A legislação laboral não parece ser o problema no Luxemburgo, uma vez que o trabalho temporário, por exemplo, é de facto pouco utilizado no país. Em vez disso, os investigadores concentram-se no acesso à habitação acessível e à legislação fiscal.

O sistema fiscal poderia ser ajustado para reduzir sistematicamente os encargos para os mais pobres da sociedade. Mas até agora, por exemplo, os salários são tributados a 100%, os rendimentos de capital apenas a 50%.

Acima de tudo, é necessária uma solução para mães e pais solteiros que criam os seus filhos sozinhos. "Os pais solteiros devem ser transferidos para a classe fiscal dois e o crédito fiscal deve ser aumentado", concluiu Carole Reckinger.

