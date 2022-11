ULC insta comerciantes a dar troco ao pagamento com "vales-refeição".

Consumidores

ULC insta comerciantes a dar troco ao pagamento com "vales-refeição"

Henrique DE BURGO ULC insta comerciantes a dar troco ao pagamento com "vales-refeição".

A União Luxemburguesa dos Consumidores (ULC) apela às lojas que aceitem os chamados "chèques-repas", ou "vales-refeição", ao devolver o troco a quem usa os vales em papel. Este método de pagamento é atribuído por algumas empresas aos seus funcionários para pagar refeições ou comprar alimentos.



Mas, segundo a ULC, há cada vez mais comerciantes a recusar os vales-refeição ou, pelo menos, a recusar devolver o troco do valor da compra pago através do vale em papel. Um comportamento "inadmissível", denuncia a ULC em comunicado, apesar de aceitar que as lojas estabeleçam um valor mínimo de compra para dar o troco.

Há portugueses no Luxemburgo sem dinheiro para comer A procura nas lojas de bens sociais tem aumentado nos últimos meses. Metade dos clientes são portugueses e luxemburgueses.

A ULC apela a todas as lojas que compensem a diferença entre o valor da compra e o valor dos vales-refeição, respeitando um valor mínimo de compra.

O organismo de defesa dos consumidores pede ainda às autoridades para clarificarem esta e outras questões sobre os vales-refeição.

Apesar de algumas empresas oferecerem já os "chèques-repas" em formato de cartão bancário, a ULC lembra que a modernização deste mecanismo ainda está pendente.



O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.