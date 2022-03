A União Luxemburguesa dos Consumidores considera que as medidas anunciadas pelo Governo estão longe de ser suficientes para garantir o poder de compra dos consumidores.

ULC diz que medidas do Governo estão "longe" de garantir o poder de compra dos consumidores

Tiago RODRIGUES A União Luxemburguesa dos Consumidores (ULC) criticou esta segunda-feira as medidas anunciadas na semana passada na sequência das discussões da tripartida - Governo, sindicatos e empresários - sobre os efeitos da inflação e o aumento dos preços da energia. O organismo considera que estas estão "longe" de ser suficientes para garantir o poder de compra dos consumidores.

Entre as propostas que serão sujeitas a aprovação na nova reunião da tripartida esta semana está a indexação dos salários, a redução de 7,5 cêntimos no gasóleo e na gasolina, o congelamento do valor das rendas e o ajuste de subsídio ao pagamento das rendas.

Numa reação divulgada esta segunda-feira, a ULC questiona "quando e como será compensada a perda de poder de compra causada pelo adiamento da segunda parcela de indexação para 1 de abril do próximo ano". Este ano, só haverá uma indexação dos salários, prevista pelo Statec para os meses entre abril e junho. Segundo a proposta do Governo após as negociações da tripartida na semana passada, a indexação prevista para agosto de 2022 será, assim, adiada para 2023.

Quanto à redução de 7,5 cêntimos por litro de combustível (petróleo, diesel, gasolina) até ao final de julho de 2022, a ULC considera que "não será suficiente - longe disso - para compensar, mesmo aproximadamente, os drásticos aumentos de preços", lembrando que os preços da gasolina subiram duas vezes em apenas três dias.

A União dos Consumidores diz ainda que é "altamente crítica" em relação à política de "dar com uma mão e tirar com a outra" e "deplora" o facto de esta medida ser apenas aplicada até ao final de julho, pelo que o seu efeito sobre o consumidor "será quase impercetível".

Acusando o Governo de ter uma "política anti-consumidor", o organismo afirma que estas medidas são acompanhadas "mais por pura ideologia do que pela consideração das preocupações e necessidades quotidianas das pessoas".

ULC pede limite máximo para todos os preços da energia

Além da indexação dos salários e do apoio nos combustíveis, os residentes com perda de poder de compra serão indemnizados através de um crédito tributário, cujo valor exato ainda não foi definido. As rendas serão ainda congeladas até o final de 2022 e o subsídio relativo a estas será reajustado.

Contudo, o organismo acredita que "todas estas medidas são insuficientes para manter o poder de compra dos consumidores, dada a inflação esperada, e em particular a subida acentuada dos preços da energia nas últimas semanas e dias".

A entidade volta a pedir mais medidas, tais como um aumento do montante dedutível do imposto, um limite máximo para todos os preços da energia, e uma redução dos impostos especiais de consumo e do IVA. Em paralelo, a ULC considera mesmo que impostos sobre o CO2 devia ser suspenso, tal como acontece noutros países da UE.

"No Luxemburgo, um país de serviços, não só muitos trabalhadores mas também empresas, estão dependentes dos seus veículos", lê-se no comunicado.

A ULC pede ainda outras medidas fiscais e um ajustamento da tabela fiscal à inflação, que "devia ter sido feito há muito". "Além disso, não são apenas os mal pagos que têm de viver no nível de subsistência, mas também a classe média que tem problemas em pagar as suas contas", acrescenta.

É por isso, conclui a União, que a reforma fiscal "prometida há anos, mas suspensa devido à pandemia, é mais urgente do que nunca".

