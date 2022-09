União Luxemburguesa dos Consumidores pede medidas mais urgentes do Governo.

Crise energética

ULC deixa novo alerta: "Os consumidores estão com medo"

Susy MARTINS União Luxemburguesa dos Consumidores pede medidas mais urgentes do Governo.

"Os consumidores estão com medo". A afirmação foi proferida pelo diretor da União Luxemburguesa dos Consumidores (ULC), Guy Goedert à 100,7, no contexto da atual crise de preços da energia.

O responsável voltou a pedir ao Governo que os preços da energia sejam regulamentados no mercado luxemburguês, uma vez que o "jogo do sobe e desce dos preços" faz com que as pessoas se sintam inseguras.

Para além do medo do aumento dos preços, Guy Goedert, sublinha que também há consumidores com receio de que o aquecimento seja cortado durante o inverno.

Ministro da Energia. "Gás não chega caso a Rússia feche as torneiras" O ministro da Energia apresentou esta manhã o plano do Luxemburgo para poupar 15% no gás. E pediu um esforço coletivo do Governo, autarquias, empresas e cidadãos.

A fim de se preparar da melhor forma para a inflação dos preços, o diretor da ULC recomenda aos consumidores que comparem os preços dos produtos antes de os comprar, sublinhando que "não faz sentido fazer 100 quilómetros de carro para poupar três euros" nas compras do supermercado.

Para além de pedir a regulamentação dos preços da energia, o organismo de defesa dos consumidores pede um aumento do subsídio de vida cara pelo menos para o dobro.

E volta a pedir ainda uma nova redução por litro em bomba no gasóleo e gasolina, se possível com uma contribuição governamental mais elevada do que o desconte de 7,5 cêntimos que esteve em vigor até finais de agosto.

Um novo 'index' antes do final do ano? Xavier Bettel disse estar consciente da subida generalizada dos preços mas que seria complicado explicar porque não se adota um novo "index". No entanto, o Primeiro-Ministro salientou a complexidade da situação atual.

Resta esperar agora pelo resultado da reunião tripartida, frisou o diretor da ULC, sublinhando que caso a próxima indexação dos salários ocorra ainda este ano, esta deverá ser paga imediatamente, recusando mais adiamentos.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.