A União das Empresas Luxemburguesas (UEL) declara-se “estupefacta” com a decisão do Governo de aumentar o salário social mínimo de 2,8% a partir de 1 de janeiro de 2021.

UEL não concorda com aumento do salário social mínimo

Susy MARTINS

Segundo a UEL, no contexto atual de crise económica um tal aumento “não é sustentável”.

A organização defende que este aumento do salário social mínimo “não só vai destruir os empregos existentes, mas também impedir a criação de novos postos de trabalho”.

Salário social mínimo vai aumentar 2,8% a 1 de janeiro Há também o aumento de 10% do “subsídio de vida cara”, que passará de 1.320 euros para 1.452 euros.

A UEL fez as contas e diz que um aumento de 2,8% significa mais 60 milhões de euros que as empresas luxemburguesas têm de desembolsar.

Para além disso destaca que “este aumento vai ter sobretudo um impacto nos setores que empregam maioritariamente trabalhadores remunerados com o salário mínimo”. Ora, são justamente esses setores, como a Horesca e o comércio, que mais padecem deste crise económica.

O anúncio do Governo de compensar as empresas que beneficiam do plano de recuperação com 500 euros por trabalhador que recebe o salário mínimo até ao final do mês de junho, é segundo a UEL um pequeno consolo, já que os custos salariais ligados a este aumento ficam para além da crise.

Por estas razões, a União das Empresas Luxemburguesas reivindica que o projeto de lei que estipula o aumento do salário mínimo seja, imediatamente retirado, e não vá a votos no Parlamento.



