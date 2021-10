Os representantes do patronato referem, em comunicado, que, apesar de o aumento automático de 2,5% nos salários e pensões, a partir de 1 de outubro, melhorar o poder de compra dos cidadãos, vai prejudicar a competitividade das empresas.

UEL defende que indexação salarial vai prejudicar empresas

Henrique DE BURGO Os representantes do patronato referem, em comunicado, que, apesar de o aumento automático de 2,5% nos salários e pensões, a partir de 1 de outubro, melhorar o poder de compra dos cidadãos, vai prejudicar a competitividade das empresas.

A União das Empresas Luxemburguesas (UEL) está contra a indexação salarial e das pensões, anunciada recentemente pelo Instituto Nacional de Estatística e confirmada pelo Governo.

Numa primeira reação, os representantes do patronato referem em comunicado que, apesar de o aumento automático de 2,5% nos salários e pensões, a partir de 1 de outubro, melhorar o poder de compra dos cidadãos, vai prejudicar a competitividade das empresas.

A UEL explica que o custo salarial vai aumentar, atingindo os 800 milhões de euros anuais. Ao mesmo tempo diz que haverá uma "inflação significativa" nos próximos meses (fazendo referência ao aumento dos preços dos produtos energéticos), que vai afetar sobretudo a rentabilidade das empresas já fortemente impactadas pela crise.

Os responsáveis criticam ainda o facto de as empresas no Luxemburgo estarem a competir com empresas de países vizinhos que "não estão sujeitas às mesmas restrições, tais como indexações salariais ou adaptações ao salário mínimo".

A UEL defende ainda que a indexação vai "aumentar as desigualdades sociais", já que os que ganham mais vão beneficiar de maiores aumentos salariais.

Como solução, o organismo que representa o patronato propõe uma indexação automática dos salários limitada "a um certo nível de salários", para proteger os mais desfavorecidos.



