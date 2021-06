A Presidente da Comissão Europeia inicia hoje, em Portugal, uma série de visitas aos 27 Estados-membros para aprovar formalmente os projetos de cada país para aplicação do plano de recuperação europeu.

UE

Von der Leyen visita Luxemburgo na sexta-feira

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen vai estar no Luxemburgo, esta sexta-feira, 18 de junho, para aprovar formalmente o plano de recuperação económica do Grão-Ducado.

Von der Leyen começa esta quarta-feira um périplo inédito pelos 27 Estados-membros da União Europeia para apresentar pessoalmente a análise e validação de Bruxelas aos projetos dos vários países que permitirão a aplicação do plano de recuperação europeu, no valor de 750 mil milhões de euros. Este plano tem como objetivo ajudar os países da União Europeia (UE) a ultrapassar as consequências económicas da pandemia.

A ronda de visitas da Presidente da Comissão tem início, hoje, em Portugal, o primeiro país da UE a entregar formalmente, em abril, o seu plano de recuperação.

O resultado da análise feita pela Comissão Europeia e respetivas recomendações sobre a aprovação desse plano será apresentado, esta manhã, por Von der Leyen, ao primeiro-ministro português, António Costa.

O encontro, que terá lugar em Lisboa, deverá demorar cerca de duas horas e será seguido de uma conferência de imprensa conjunta.

Da capital portuguesa, Ursula von der Leyen segue ainda hoje para Espanha, prosseguindo, amanhã, quinta-feira, as visitas europeias, com passagens pela Grécia e Dinamarca. A semana termina com a visita da Presidente da Comissão ao Luxemburgo, na sexta-feira.

