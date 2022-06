Proposta do Parlamento Europeu abrange outros dispositivos eletrónicos.

UE vai impor carregador universal para smartphones em 2024

AFP Os eurodeputados dos 27 países da União Europeia (UE) chegaram a acordo esta terça-feira para estabelecer um carregador universal com fios para smartphones, tablets, consolas e câmaras digitais no bloco dentro de dois anos e meio, para grande desgosto da Apple, que se tinha oposto à iniciativa.

"De acordo com as novas regras, os consumidores deixarão de precisar de um carregador e de um cabo diferentes cada vez que comprarem um novo aparelho, e poderão utilizar um único carregador para todos os seus pequenos e médios dispositivos eletrónicos portáteis", explicou o Parlamento Europeu em comunicado.

No outono de 2024, os telemóveis, tablets, leitores eletrónicos, auscultadores e auriculares, câmaras digitais, consolas de videojogos portáteis e altifalantes portáteis, se recarregáveis através de um cabo com fios, "terão de estar equipados com uma porta USB tipo C, independentemente do seu fabricante", precisou a instituição.

Regulamento será aplicado a computadores portáteis

Os computadores portáteis estarão sujeitos ao mesmo requisito de carregador único "no prazo de 40 meses após a entrada em vigor do texto", ou seja, até 2026 (o texto deverá ser publicado no Jornal Oficial da UE depois do verão, após aprovação formal pelo Conselho e pelo Parlamento Europeu).

O regulamento também prevê que a velocidade de carregamento seja harmonizada para aparelhos que permitam um carregamento rápido, para evitar que esta seja limitada quando utilizado com um aparelho de marca diferente.

iPhone poderá ser redesenhado. UE quer um modelo único de carregador de telemóveis A UE deita fora cerca de 11.000 toneladas de carregadores por ano, alguns não utilizados, de acordo com a comissão.

Ao tornar possível dissociar a venda de dispositivos eletrónicos dos carregadores, o documento permitirá aos consumidores europeus — que gastam cerca de 2,4 mil milhões de euros por ano apenas em carregadores — poupar pelo menos 250 milhões de euros anualmente, de acordo com a Comissão Europeia.

Segundo a mesma fonte, os resíduos de carregadores não utilizados, estimados em 11.000 toneladas por ano, poderão ser reduzidos em quase 1.000 toneladas.

Proposta enfrentou forte resistência da indústria

A proposta foi lançada pela Comissão Europeia em 2009, mas até agora tinha encontrado forte resistência por parte da indústria, apesar de o número de tipos de carregadores existentes ter sido significativamente reduzido ao longo dos anos.

De cerca de 30 em 2009, passaram a ser três: o conector Micro USB que há muito tempo equipou a maioria dos telefones, o USB-C, uma ligação mais recente, e o Lightning utilizado pela Apple.

A empresa californiana, que afirma que a sua tecnologia de carregamento é utilizada em mais de mil milhões de aparelhos em todo o mundo, tinha expressado a sua feroz oposição ao texto europeu, dizendo que "asfixiaria a inovação".

As associações de consumidores, embora se tenham congratulado com o plano da UE, também lamentaram que o mesmo não abrangesse os sistemas de carregamento sem fios, em rápida expansão.

