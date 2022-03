Os líderes da UE também estão prontos para aprovar novas sanções, segundo o projeto de conclusões do Conselho Europeu.

Guerra na Ucrânia

UE vai criar fundo de solidariedade com a Ucrânia

Lusa Os líderes da UE também estão prontos para aprovar novas sanções, segundo o projeto de conclusões do Conselho Europeu.

"Tendo em conta a destruição e as enormes perdas causadas à Ucrânia pela agressão militar russa, a União Europeia (UE) está empenhada em prestar apoio ao Governo ucraniano para as suas necessidades imediatas e, uma vez cessada a ofensiva russa, para a reconstrução de uma Ucrânia democrática. Para o efeito, o Conselho Europeu concorda em criar um Fundo Fiduciário de Solidariedade da Ucrânia e apela a que se iniciem sem demora os preparativos", lê-se no projeto de conclusões, que não especifica montantes.

Sem também mencionar prazos, o Conselho "apela à organização atempada de uma conferência internacional para angariar fundos no âmbito do Fundo Fiduciário de Solidariedade da Ucrânia".

Sanções à Rússia congelam uma centena de ativos russos no Luxemburgo O Ministério das Finanças garante que, até à data, as regras foram respeitadas.

Os líderes da UE sublinham ainda estarem "prontos para avançar rapidamente com novas sanções", tendo em conta o impacto que estas medidas têm tido na Rússia e Bielorrússia.

Os chefes de Estado e de Governo dos 27 – que se reúnem na quinta e sexta-feira, em Bruxelas - reiteram ainda a condenação da invasão da Ucrânia pela Rússia e o apoio aos ucranianos, nomeadamente com ajuda financeira, material e humanitária, para além do apoio político.





