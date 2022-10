A União Europeia comprometeu-se a dedicar, pelo menos, 0,7% do Rendimento Nacional Bruto à Ajuda Pública ao Desenvolvimento, até 2030, mas continua longe da meta. O Luxemburgo é exceção.

UE. Um em cada seis euros da ajuda ao desenvolvimento não chega ao destino

Redação A União Europeia comprometeu-se a dedicar, pelo menos, 0,7% do Rendimento Nacional Bruto à Ajuda Pública ao Desenvolvimento, até 2030, mas continua longe da meta. O Luxemburgo é exceção.

Um em cada seis euros de Ajuda Pública ao Desenvolvimento (APD) atribuída pelos países da União Europeia (UE) aos seus parceiros menos desenvolvidos, em 2021, não chegou às pessoas a quem se destinava, revelam os dados do 18º. relatório AidWatch da CONCORD Europe, publicado esta segunda-feira.

A CONCORD Europe é a Confederação Europeia de ONG que trabalha na área do desenvolvimento sustentável e na cooperação internacional, composta por 26 plataformas nacionais, 25 redes internacionais e sete membros associados que representam mais de 2.600 ONG europeias.



O documento divulgado esta segunda-feira, e que monitoriza anualmente a quantidade e a qualidade da APD da UE e dos seus Estados-membros, destaca que um em cada seis euros dos orçamentos destinados pelos países comunitários para esse tipo de ajuda “não chegou às pessoas que mais precisam”, sublinha a Plataforma Portuguesa das Organizações Não-Governamentais para o Desenvolvimento (ONGD), membro daquela organização, num comunicado citado pela agência Lusa.

A UE e os seus Estados-membros comprometeram-se a dedicar, pelo menos, 0,7% do Rendimento Nacional Bruto (RNB) à APD até 2030, mas em 2021 esta ajuda europeia ficou em apenas 0,48% do RNB, ligeiramente abaixo dos 0,50% registados em 2020 e apesar da situação social e económica resultante da crise pandémica nos países que recebem esse apoio.

De acordo com o relatório, apenas 0,12% do RNB dos Estados-membros da UE foi para os países menos avançados (PMA) e apenas três dos 46 PMA estavam entre os 10 principais beneficiários da APD da UE.

Doações: Luxemburgo acima da meta, Portugal abaixo da média da UE

Se, no geral, a ajuda dos seus Estados-membros da UE ficou significativamente abaixo dos 0,7% do Rendimento Nacional Bruto à APD, fixando-se nos 0,48% no caso de Portugal foi ainda mais baixa.

A Ajuda Pública ao Desenvolvimento portuguesa "estagnou", como aponta o relatório, em 0,18% do seu RNB. "Os níveis globais da APD são muito mais baixos do que o que é necessário para cumprir os compromissos financeiros da APD de Portugal até 2030. Apesar da pressão contínua da sociedade civil, o governo português ainda não apresentou qualquer plano para melhorar a situação", critica o AidWatch da CONCORD Europe.

Já o Luxemburgo "honrou o seu compromisso de dedicar pelo menos 1% do seu RNB à APD", sublinha o documento. O Grão-Ducado é o segundo país da UE, a seguir à Suécia, que dedica uma maior percentagem do seu Rendimento Nacional Bruto à Ajuda Pública ao Desenvolvimento. Em 2020, destinou 1,02% do seu RNB - correspondente a 376 milhões de euros, sinaliza o mesmo relatório.

Ajuda inflacionada

O AidWatch da CONCORD Europe alerta ainda para a ajuda inflacionada, ou seja, a APD que não contribui diretamente para o desenvolvimento sustentável nos países parceiros, mas que ainda assim aumentou para 11,8 mil milhões de euros, invertendo uma tendência decrescente de quatro anos.

O relatório dá como exemplo a partilha dos excedentes de vacinas contra a covid-19 dos países ricos com Estados menos desenvolvidos.

Segundo a Lusa, citando os dados do organismo, os países doadores – depois de acumularem 3,5 vezes mais vacinas contra a covid-19 do que o necessário para proteger a população da UE – passaram a reportar a “partilha” de doses excedentárias como APD, aumentando consideravelmente os números finais.

“O cerne da questão é: as vacinas compradas com uma abordagem 'eu primeiro' e não com base num esforço genuíno para apoiar a vacinação global contra a covid-19 em países parceiros não devem ser reportadas como tal”, afirma Réka Balogh, diretora de Políticas da HAND, Associação Húngara para o Desenvolvimento e Ajuda Humanitária, citada no relatório da CONCORD.

Às vacinas, acresce a guerra da Ucrânia. A nível internacional, os atuais padrões de reporte de APD podem inflacionar ainda mais o que é entendido como ajuda por efeito do conflito que decorre atualmente no país.

Os países doadores “já se encontram a redirecionar fundos essenciais” à APD para responder ao fluxo de pessoas refugiadas provocado pela invasão russa da Ucrânia, assinala o relatório, sustentando que os fundos para responder a esta emergência “devem ser novos e adicionais, não comprometendo o destino primeiro da APD”.

O AidWatch da CONCORD Europe sublinha ainda que os países menos avançados continuam a suportar o peso das crises, enquanto os países doadores continuam a não cumprir os seus compromissos.



As crises globais estão a dificultar o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas até 2030, pelo que o relatório levanta a questão de se saber se os 0,7% do RNB para APD – meta estabelecida há mais de meio século, em 1970 – é suficiente.

“A meta perdeu o nível de ambição que tinha até há uma década”, considera Lukas Goltermann, consultor de políticas da VENRO, Associação Alemã de ONG de Desenvolvimento e Ajuda Humanitária, citado no relatório.

“Nos últimos anos, emergiram novos desafios globais que precisam urgentemente de respostas mais robustas por parte dos países desenvolvidos. A meta de 0,7% deve ser a base, não o teto”, acrescentou.

Com Lusa



