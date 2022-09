Não foi um acidente e é "extremamente preocupante", disse a primeira-ministra da Dinamarca. A Noruega aumentou o nível de segurança no Mar do Norte.

UE teme mais sabotagem russa na rede de energia

Telma MIGUEL Não foi um acidente e é "extremamente preocupante", disse a primeira-ministra da Dinamarca. A Noruega aumentou o nível de segurança nas suas plataformas no Mar do Norte.

As fugas de gás no Mar Báltico em três tubos diferentes dos dois gasodutos russos – Nord Stream 1 e Nord Stream 2 – detetadas desde segunda-feira foram consideradas pela primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, como "provocadas" e "extremamente graves". E poderão não se ter ficado por aqui.

Já há vários países europeus a tomar medidas de emergência para proteger os seus gasodutos, terminais e portos de receção de gás natural liquefeito, e estruturas de captação de combustível.

Mas o caso que está a ter mais atenção é o da Noruega – que é também agora o maior fornecedor de gás natural para a UE. Segundo as autoridades norueguesas, foram avistados drones não identificados a sobrevoar as suas plataformas de captação de petróleo e gás. Oslo aumentou o nível de alerta de segurança na zona das plataformas.

Por coincidência, ou não, as explosões no Mar Báltico, aconteceram na véspera da inauguração do gasoduto que liga a Noruega à Polónia através do Mar Báltico, e que é uma das iniciativas recentes da UE, para se livrar da dependência do gás russo. Desde o começo da invasão da Ucrânia, a UE passou de ter na Rússia a seu principal fornecedor de gás, com 40% do total das entregas, para, neste momento enviar menos de 9%.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, salientou que "qualquer disrupção das infraestruturas energéticas europeias é inaceitável e levará à resposta mais forte possível".

Incidente internacional grave

A primeira fuga, no Nord Stream 2 (que não chegou a fornecer gás à Alemanha, mas que está cheio de gás) foi detetada pelas autoridades dinamarquesas no domingo, nas suas águas territoriais. Foi emitido um aviso à navegação para as frotas circularem longe da zona afetada. Também as autoridades de aviação emitiram recomendação para os voos se fazerem a maiores altitudes.

Na segunda-feira, as autoridades alemãs alertaram para uma quebra de pressão inexplicada no Nord Stream 1 (o gasoduto que conduzia gás para a Alemanha, mas que desde 31 de agosto, por decisão da Rússia, não está a funcionar por alegados problemas técnicos). Na terça-feira, a Suécia avisou que foram detetadas explosões subaquáticas na zona perto da passagem dos gasodutos, na madrugada de segunda-feira, dia 26. Várias estações sísmicas escandinavas registaram incidentes.

Suécia detetou explosões submarinas antes das fugas em gasodutos russos A Ucrânia acusou esta terça-feira a Rússia de responsabilidade pelas fugas nos gasodutos, denunciando um "ataque terrorista" contra a União Europeia.

Ao site PBS, o sismologista da Universidade de Uppsala, Bjorn Lund, afirmou que a primeira explosão foi registada na madrugada de segunda-feira a sudeste da ilha dinamarquesa de Bornholm. A segunda explosão foi registada a nordeste da ilha e foi mais forte: equivalente a um sismo de magnitude entre 2 e 3 na escala de Richter. "Sabemos muito bem o que é uma explosão subaquática, não há dúvida nenhuma de que não foi um sismo", explicou Lund.

O ministro dos Negócios Estrangeiros dinamarquês, Jeppe Kofod, salientou que os incidentes configuram um "caso de proporções internacionais e é muito importante que nos mantenhamos todos em contacto próximo para descobrir exatamente o que aconteceu". A confirmação técnica da sabotagem ainda não existe, e poderá nunca acontecer, devido aos tubos do gasoduto estarem a grande profundidade. Mas já há políticos e diplomatas europeus a considerarem que não há coincidências, sobretudo pela sequência e gravidade dos incidentes.

Esta semana, também está a ser discutida, e haverá uma posição na sexta-feira, se o gás russo será comprado a um preço limitado. Ao mesmo tempo, a Comissão está a desenhar um novo pacote de sanções dirigidas a Putin, na sequência do escalar da ameaça do nuclear e das iniciativas de mobilização geral.

O Kremlin, entretanto, já acusou os ucranianos de terem sido eles a sabotar os seus gasodutos.

