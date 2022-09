A ideia é exigir às empresas que dêem prioridade às encomendas dentro do bloco em momentos de escassez.

UE quer mecanismo para gerir emergências na cadeia de abastecimento

Em breve, a Comissão Europeia irá apresentar uma proposta para que possa exigir às empresas que atendam as encomendas dentro da União Europeia (UE) em momentos de escassez, e exigir aos países-membros que armazenem certos itens em situações de emergência.

De acordo com um rascunho do documento visto pela Bloomberg, a UE "convidaria" as empresas a "dar prioridade a certas encomendas" de "mercadorias relevantes para a crise". Espera-se que o plano do Instrumento de Emergência do Mercado Único seja tornado público em meados de setembro.

"Se os operadores económicos não aceitarem dar prioridade a tais encomendas", segundo o projeto de lei, "a Comissão poderá, em circunstâncias excecionais, dirigir uma decisão aos operadores económicos em causa, obrigando-os a aceitar tais encomendas com classificação de prioridade".

O braço executivo da UE tem vindo a envolver-se cada vez mais na cadeia de abastecimento do bloco para prevenir a escassez em caso de crises como a pandemia de Covid-19.

A comissão incluiu ideias semelhantes quando propôs a Lei dos Semicondutores, no início deste ano, para prevenir potenciais faltas de semicondutores.

Ainda assim, nove países da UE - incluindo a Bélgica, a Dinamarca e os Países Baixos - advertiram este verão contra o que consideravam ser a comissão exagerando a sua autoridade com a próxima proposta do mercado único.

Uma componente importante do plano da UE será um acompanhamento mais estreito das cadeias de abastecimento. Tanto a Comissão como os países da UE auditariam de forma consistente as cadeias de abastecimento estratégicas para contrariar a escassez.

Se o "modo de vigilância" for ativado, os Estados-membros poderão também ser obrigados a armazenar certos itens.

