Corte de fornecimento de gás por Moscovo e subsídios dos EUA a indústrias sedeadas no país ameaçam a sobrevivência de vários setores industriais europeus.

Economia 4 min.

Guerra na Ucrânia

UE quer ajudar indústria ameaçada pela guerra na Ucrânia

AFP Corte de fornecimento de gás por Moscovo e subsídios dos EUA a indústrias sedeadas no país ameaçam a sobrevivência de vários setores industriais europeus.

Os líderes da UE, que estão reunidos numa cimeira em Bruxelas esta quinta-feira, para tentar encontrar uma resposta comum para apoiar a sua indústria que está a sofrer o impacto da crise energética causada pela guerra na Ucrânia e pela corrida aos subsídios dos EUA.

"O fornecimento de energia russa barata fazia parte do modelo de negócio de muitas indústrias europeias. Este modelo foi destruído pelo ataque da Rússia à Ucrânia, (...) não voltará", disse a presidente da Comissão Úrsula von der Leyen na quarta-feira.

O inverno está a chegar. Comissão anuncia novas medidas na terça-feira Arrancar com a compra conjunta de gás o mais depressa possível, para baixar os preços, e preparar já o inverno de 2023/24 são as preocupações da Comissão.

O corte por Moscovo do fornecimento de gás por gasoduto à UE em 80% desde o início da sua ofensiva militar em fevereiro e das sanções europeias, ameaça a sobrevivência de sectores inteiros nas indústrias química e siderúrgica, mesmo que o abastecimento europeu esteja assegurado para este inverno, sobretudo graças às importações de gás natural liquefeito, o custo do gás subiu ao ponto de ameaçar a sobrevivência de sectores inteiros nas indústrias química e siderúrgica.

Von der Leyen mencionou também o plano americano adotado este verão por Washington, que prevê 370 mil milhões de dólares de investimento na luta contra as alterações climáticas. Por detrás do objetivo ambiental, o plano é protecionista, prevendo uma ajuda excecional para as empresas que estejam sedeados em território americano e suscetível de minar ainda mais a competitividade europeia, que já foi penalizada pela subida em flecha dos preços da energia.

O Plano para cortar o petróleo e o gás de Putin até 2027 A UE paga 100 mil milhões de euros por ano à Rússia em combustíveis fósseis, mas o plano apresentado pela Comissão é para poupar, comprar a outros fornecedores e mudar para as renováveis mais depressa do que previsto. Por causa de Putin, dizem, em 2030, 45% da energia será verde.

"Esta lei corre o risco de levar a uma concorrência desleal", salientou von der Leyen, num discurso aos eurodeputados em Estrasburgo, duas semanas após o presidente francês, Emmanuel Macron, ter exigido concessões ao presidente dos EUA, Joe Biden, durante uma viagem aos Estados Unidos. Neste contexto, os europeus devem repensar o apoio às suas empresas e este foi o assunto central da reunião dos chefes de Estado e de governo da UE esta quinta-feira.

Manter a união contra Moscovo

Os europeus querem convencer Washington a poupar a sua aliança, uma vez que a guerra grassa nas fronteiras da UE. "Não nos devemos permitir estar divididos na nossa relação transatlântica. Pelo contrário, em vez de divergirmos, deveríamos trabalhar ainda mais em conjunto", disse o chanceler alemão Olaf Scholz na quarta-feira.

Mas os próprios europeus devem permanecer unidos face à crise económica que os atingiu. Após a queda histórica do PIB causada pela pandemia de covid-19 em 2020, o aumento dos preços da energia empurrará a economia da UE de volta à recessão este inverno. Contra este cenário, o eixo franco-alemão, que tem sido dilacerado nos últimos meses por questões energéticas, orçamentais e militares, tenta mostrar unidade.

Só cerca de 10% do gás armazenado está nas mãos dos governos europeus A maioria desta matéria-prima é detida por um conjunto de empresas que são livres de vender a quem quiserem.

Scholz representou Macron numa cimeira UE-ASEAN (Associação de Nações do Sudeste Asiático) na quarta-feira. O presidente francês esteve em Doha para apoiar a equipa nacional francesa contra Marrocos nas meias-finais do Campeonato do Mundo e estará em Bruxelas para o início da cimeira na manhã de quinta-feira.

Sem esperar por possíveis concessões de Washington, atualmente discutidas em grupos de trabalho transatlânticos, a presidente da Comissão Europeia apelou na quarta-feira para que a Europa criasse o seu próprio plano europeu. A curto prazo, propôs a flexibilização do enquadramento dos auxílios estatais às empresas para as encorajar a continuar a investir na Europa e reforçar o plano europeu RePowerEU para desenvolver as energias renováveis e afastar a UE dos hidrocarbonetos russos.

Desde setembro, Úrsula von der Leyen tem também vindo a apelar a um "fundo europeu de soberania" para desenvolver uma política industrial comum e investir mais em projetos de investigação e inovação à escala continental: hidrogénio, semicondutores, computação quântica, inteligência artificial, etc.

"A Rússia está a usar o inverno como arma"

Além das questões económicas, os líderes dos 27 países da UE deverão também reafirmar o seu apoio político, financeiro e humanitário à Ucrânia e condenar a recente escalada da Rússia e da sua destruição metódica de infraestruturas civis, especialmente de energia.

Comissão responde à escalada da guerra com mais sanções a Moscovo Ursula von der Leyen diz que a UE está “determinada a fazer o Kremlin pagar” pela mobilização geral, pelo referendo fantoche e pela ameaça nuclear que Putin lançou.

"A Rússia está a usar o inverno como arma, a situação é grave na Ucrânia, onde a atual campanha russa de ataques sistemáticos de mísseis contra alvos civis (...) está a infligir um sofrimento terrível ao povo ucraniano", afirmou esta quarta-feira o ministro checo dos Assuntos Europeus, cujo país detém a presidência rotativa do Conselho da UE até ao final do ano.

Os 27 deveriam também discutir formas de aumentar a pressão sobre Moscovo após as numerosas sanções já adotadas, incluindo o recente limite máximo sobre os preços do petróleo russo, acrescentou o ministro.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.