O bloco europeu, que no ano passado importou 40% do gás da Rússia, apressa-se a encontrar alternativas.

Crise energética

UE pondera importar gás de Israel através do Egipto

Bloomberg A União Europeia (UE) está a trabalhar num acordo para importar gás israelita através do Egipto, numa altura em que o bloco se apressa a reduzir a sua dependência dos hidrocarbonetos russos.

O combustível seria transformado em gás natural liquefeito nas fábricas de processamento do Egipto antes de ser enviado para a UE, de acordo com documentos consultados pela Bloomberg. Este acordo aumentaria as oportunidades do mercado europeu para Israel, onde os preços domésticos do gás são muito mais baixos do que o que poderá cobrar no continente.

O Plano para cortar o petróleo e o gás de Putin até 2027 A UE paga 100 mil milhões de euros por ano à Rússia em combustíveis fósseis, mas o plano apresentado pela Comissão é para poupar, comprar a outros fornecedores e mudar para as renováveis mais depressa do que previsto. Por causa de Putin, dizem, em 2030, 45% da energia será verde.

A invasão russa da Ucrânia foi condenada internacionalmente e levou a uma corrida dos compradores de gás russo para assegurar abastecimentos alternativos. Uma vez que a UE importou cerca de 40% do seu gás da Rússia no ano passado, terá de explorar múltiplas fontes do combustível — bem como aumentar a produção de energias renováveis — para satisfazer a procura.

Como parte de um potencial memorando de entendimento, a UE, Israel e o Egipto também aumentariam a colaboração em projetos de energia limpa, como mostram os documentos. Qualquer eventual acordo exigiria o apoio dos Estados-membros da UE.

A Comissão Europeia não respondeu em tempo útil a um pedido de comentário por parte da Bloomberg.

Roménia interessada no gás israelita

Em abril, a Roménia também manifestou interesse em importar gás de Israel através do Egipto, argumentando que ajudaria a reforçar a segurança energética.

Atualmente, o gás de Israel serve principalmente o mercado local, bem como os vizinhos Egipto e Jordânia. Os exportadores israelitas têm vindo a aumentar os carregamentos para o Egipto este ano, embora não seja claro quanto é enviado das suas centrais de liquefação de Idku e Damietta para a Europa.

Luxemburgo poderá ser afetado por falhas na cadeia de abastecimento O Luxemburgo não precisa de se preocupar com o fornecimento de gás, mas poderá ser afetado por falhas na cadeia de abastecimento.

Em fevereiro, a ministra da Energia israelita, Karine Elharrar, disse que estudaria qualquer pedido de fornecimento de gás da UE, mas que seria improvável que o país pudesse enviar "grandes quantidades", dado que a maior parte da sua capacidade de produção atual está comprometida com o Egipto, a Jordânia e o mercado interno.

Um impulso significativo no fornecimento exigiria o desenvolvimento de novos grandes depósitos de gás na zona do Mediterrâneo Oriental.

