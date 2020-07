O mesmo dinheiro, com menos subsídios e mais empréstimos, com descontos para todos os frugais e a condição do Estado de Direito atirada para a frente. Uma proposta hábil que não deixa ninguém de fora.

Economia 5 min.

UE. Michel apresenta proposta "capaz de chegar a acordo"

Telma MIGUEL O mesmo dinheiro, com menos subsídios e mais empréstimos, com descontos para todos os frugais e a condição do Estado de Direito atirada para a frente. Uma proposta hábil que não deixa ninguém de fora.

Ao fim desta segunda-feira Charles Michel enviou aos 27 e às instituições europeias a nova proposta que, disse ao entrar ao fim do dia no dia no edifício do Conselho Europeu, estar convencido que irá ter o acordo de todos os 27 chefes de Estado e de governo reunidos em Bruxelas desde o passado dia 17, quinta-feira.

"Sei que os últimos passos são os mais difíceis, e pode haver ainda trabalho a fazer, mas estou convencido que um acordo é possível", disse Charles Michel, o presidente do Conselho Europeu.

A proposta que está agora em negociação resulta, segundo o que está escrito no documento, das consultas intensas dos últimos dias e as suas conclusões apresentam "uma solução equilibrada tendo em conta os interesses e posições de todos os Estados-membro".

"Trata-se de um pacote ambicioso e detalhado combinando o clássico Quadro Financeiro Plurianual com o esforço extraordinário de recuperação destinado a combater os efeitos de uma crise sem precedentes e nos melhores interesses da União Europeia", escreve Michel.

O dinheiro é o mesmo, a proporção de empréstimos e subvenções é que muda

Uma das reivindicações de Macron, Merkel e dos países do sul é que o valor total seja robusto. E isso foi-lhes concedido. O valor do fundo de recuperação Próxima Geração EU, para atender até 2023 à crise económica provocada pela covid-19 mantém-se com o valor inicialmente proposto pela Comissão Europeia e mantido pelo Conselho Europeu: os muito falados 750 mil milhões de euros.

Mas aqui há uma grande alteração dos planos iniciais para também responder aos desejos dos frugais que ameaçavam não assinar o documento. A proposta inicial é que 500 mil milhões seriam desembolsados sob a forma de subvenções (dinheiro que os países nunca teriam de devolver) e 250 mil milhões em empréstimos (que mesmo a longo prazo, os países teriam que voltar a enviar para os cofres comunitários). Nesta nova proposta que Charles Michel apresentou ao fim do dia serão entregues 390 mil milhões em subvenções e 360 mil milhões em empréstimos.

O orçamento da União Europeia para 2021-27, (ou no jargão técnico Quadro Financeiro Plurianual, QFP) também se mantém exatamente no mesmo valor: 1 bilião e 74 mil milhões de euros, embora tenha havido alterações nos financiamentos aos vários programas de acordo com as exigências negociadas nestes dias.

Autorização para a UE pedir dinheiro emprestado

Para reunir este montante extra ao orçamento comunitário, de 750 mil milhões de euros, a Comissão será autorizada a fazer empréstimos em nome da União Europeia nos mercados de capital e serão transferidos apenas ao abrigo do pacote Próxima Geração EU (PGEU). Os frugais receavam que contrair empréstimos a torto e a direito pudesse tornar-se um hábito. Mas segundo o texto, e bem explícito, será um ato único, limitado no tempo e com a intenção única de encher os cofres do PGEU. Os empréstimos feitos em nome de todos servirão exclusivamente para contrapor os efeitos económicos da covid-19.

Governança: tostões bem contados

A nova proposta mantém igualmente o chamado “travão de emergência”, que vai ao encontro das exigências dos frugais que não querem dar dinheiro que não esteja sob controle estrito. Assim, nesta formulação, "Se, excecionalmente, um ou mais Estados-membro considerar que há desvios sérios em relação ao cumprimento satisfatório dos objetivos (dos programas propostos) podem pedir ao presidente do Conselho Europeu para levantar a questão" e a comissão irá iniciar um processo urgente de averiguação. Esta disposição serve para acalmar os ânimos do holandês Mark Rutte e dos frugais, em relação ao medo de os países mediterrânicos poderem gastar o dinheiro sem atingir os objetivos planeados. A velha questão de falta de seriedade no Mediterrâneo, com que a Holanda olha para os parceiros europeus, e que levava Rutte a pedir que se fizesse reformas nos países do sul ainda antes dos fundos serem entregues.

Os planos de recuperação nacionais, tal como na proposta inicial, serão feitos tendo em conta as recomendações nacionais específicas do Semestre Europeu e os objetivos climáticos de atingir a neutralidade carbónica na União Europeia em 2050.

No documento avança-se ainda que os objetivos climáticos para 2030, que estão consagrados em 50% de redução de emissões, irão ser revistos este ano. E refere-se "todos os investimentos têm que ser consistentes com o Acordo de Paris".

Os objetivos nacionais, que devem constar nos planos que vão entregar para obter financiamento do PGEU, devem ter também ambições na chamada economia digital.

Rebates ou descontos: mais doces para os frugais dizerem que sim

Para o período de 2021-27, os frugais (Holanda, Dinamarca, Áustria e Suécia) e a Alemanha terão direito a descontos à sua contribuição baseada nos seus PIB (Produto Interno Bruto), descontos esses que serão pagos por todos os outros Estados-membro de acordo com os seus PIB. Isto é uma exigência do norte, enquanto os países do sul, os que não são os contribuintes líquidos, andam há anos a tentar acabar. Rutte disse várias vezes que sem "rebates", não havia negócio.

E o mecanismo do Estado de Direito, que o húngaro Orbán se recusava a assinar?

Defende-se que o mecanismo para averiguar se os países seguem os valores democráticos será complementado com um diálogo com o Conselho Europeu mais elaborado e com um papel mais ativo do Tribunal de Auditores.

A proposta inclui ainda que um "regime geral de condicionalidade será introduzido para dar resposta a manifesto e generalizadas deficiências na boa governança das autoridades dos Estados-membros em relação ao respeito pelo Estado de Direito quando for necessário para proteger a boa implementação do orçamento europeu, incluindo o PGEU, e os interesses financeiros da União".

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.