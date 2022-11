Abaixo deste valor, só a Bulgária tem melhor preço, com 72,50 pontos.

UE. Luxemburgo é o segundo país com preços mais baixos de internet fixa

O preço da internet fixa no Luxemburgo é dos mais baratos da União Europeia. De acordo com o gabinete europeu de estatísticas (Eurostat), no passado mês de outubro o índice de preços para os serviços de internet fixa era 77,31 pontos no Grão-Ducado. Abaixo deste valor, só a Bulgária tem melhor preço, com 72,50 pontos.

Já Portugal passou a ter o terceiro melhor preço, logo a seguir ao Luxemburgo, com 77,69 pontos, depois de uma redução de 19,9% em relação a outubro de 2021 (96,96 pontos).

No caso do Luxemburgo, comparando com igual período do ano passado, houve um aumento de 76,87 para 77,31 pontos.



