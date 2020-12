De acordo com dados divulgados esta quarta-feira pelo Eurostat o Grão-Ducado gastou em média 5.221 euros por pessoa em 2018.

UE. Luxemburgo é o segundo país com mais gastos na saúde por habitante

Henrique DE BURGO De acordo com dados divulgados esta quarta-feira pelo Eurostat o Grão-Ducado gastou em média 5.221 euros por pessoa em 2018.

O Luxemburgo é o segundo país da União Europeia que regista mais gastos correntes na saúde (pública e privada) por habitante. De acordo com dados divulgados esta quarta-feira pelo Eurostat Grão-Ducado gastou em média 5.221 euros por pessoa em 2018.

A Dinamarca (5.256) é o país que mais gasta na saúde por habitante e a Suécia fecha o pódio (5.041). Portugal está a meio da tabela com uma despesa de 1.877 euros, abaixo da média europeia (2.982).

No entanto, se se comparar as despesas na saúde em função do Produto Interno Bruto (PIB), o cenário é totalmente diferente. Neste caso, o Luxemburgo é o país com menos gastos. Segundo o Eurostat, o Grão-Ducado gastou na saúde 5,3% do seu PIB em 2018, um total de 60 mil milhões. Os países com maiores percentagens são a Alemanha (11,5% do PIB), França (11,3%) e Suécia (10,9%). Já a média europeia é de 9,9%.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.