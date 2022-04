De acordo com um ranking elaborado pela Pordata, baseado em dados de cada país e do Eurostat, os trabalhadores no Luxemburgo fizeram em média 26,6 horas por semana em 2021, um pouco menos do que as 27,3 horas em 2020.

Luxemburgo foi dos países da UE onde menos se trabalhou em 2021

De acordo com um ranking elaborado pela Pordata, baseado em dados de cada país e do Eurostat, os trabalhadores no Luxemburgo fizeram em média 26,6 horas por semana em 2021, um pouco menos do que as 27,3 horas em 2020.

O Luxemburgo é o segundo país da União Europeia onde os trabalhadores fazem, em média, menos horas de trabalho por semana.

De acordo com um ranking elaborado pela Pordata, baseado em dados de cada país e do Eurostat, os trabalhadores no Luxemburgo fizeram em média 26,6 horas por semana em 2021, um pouco menos do que as 27,3 horas em 2020.

Por setores, os trabalhadores da Construção são dos que fazem mais horas de trabalho, com registo de 42,9 horas por semana. Já para os funcionários da Administração Pública ou da Educação a média semanal cai para as 33,4 horas.

No conjunto de todos os setores, pior do que o Grão-Ducado só mesmo a Alemanha, com 25,9 horas semanais no ano passado.

No outro extremo, a Polónia é o Estado-membro em que as pessoas trabalham mais por semana, com uma média de 39,4 horas, seguido pela Estónia (35,7) e Croácia (35,3).

Já Portugal aparece em sexto lugar, com 34,6 horas semanais em 2021 (33,6 horas semanais em 2020).



