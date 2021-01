A subida está muito acima do aumento registado no conjunto dos países do bloco, que foi de 5,2%.

UE. Luxemburgo com maior aumento do preço das casas no 3º trimestre de 2020

Diana ALVES A subida está muito acima do aumento registado no conjunto dos países do bloco, que foi de 5,2%.

O Luxemburgo está novamente em destaque no plano europeu no que toca aos preços das casas. Entre todos os Estados-membros da União Europeia (UE) para os quais existem dados disponíveis, o Grão-Ducado é aquele que regista o maior aumento dos preços no terceiro trimestre de 2020, face a igual período do ano anterior, segundo o Eurostat. A subida atingiu os 13,6%, muito acima do aumento registado no conjunto dos países do bloco, que foi de 5,2%.

Também bastante acima da média, e logo a seguir ao Luxemburgo, aparecem Polónia (10,9%) e Áustria (8,9%). Já as únicas descidas foram registadas em Chipre (-1,4%) e na Irlanda (-0,8%).

Habitação. "Estamos a ser empurrados para fora do país" Yara Gaspar vive com o marido num quarto alugado há sete anos. Juntamente com cinco famílias estão a ser despejados em plena pandemia. O drama desta licenciada em gestão que no Grão-Ducado não consegue casa e trabalha normalmente nas limpezas.

Em comparação com o trimestre anterior, os preços da habitação, medidos pelo Índice de Preços das Casas, subiram 1,4% na UE em comparação com o segundo trimestre de 2020. O maior aumento trimestral foi registado na Hungria (5,2%), ao passo que Chipre (-4,8%) apresenta a maior descida. Na variação em cadeia, os preços das casas no Luxemburgo cresceram 2,7%.

Numa entrevista em novembro de 2020 ao Contacto, o ministro das Finanças, Pierre Gramegna, revelou que estão previstas "medidas que deverão permitir evitar que os preços continuem a aumentar tão rapidamente".



Ao ritmo das consequências da crise sanitária, o número de empréstimos imobiliários no Grão-Ducado não diminuiu em 2020. Esta era a conclusão do Banco Central em finais de 2020. Ao longo do ano que passou foram emprestados cerca de 11,17 mil milhões de euros ao mercado imobiliário.

(Com Lusa)

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.