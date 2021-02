Luxemburgo e Portugal são dois dos países que arriscam um processo por não terem transposto, dentro do prazo, o Código Europeu das Comunicações Eletrónicas para a sua legislação nacional.

UE instaura processo de infração contra 24 países por não aplicarem regras das telecomunicações

Ana TOMÁS Luxemburgo e Portugal são dois dos países que arriscam um processo por não terem transposto, dentro do prazo, o Código Europeu das Comunicações Eletrónicas para a sua legislação nacional.

A Comissão Europeia instaurou esta quinta-feira, 4 de fevereiro, processos de infração contra quase todos os Estados-membros da União Europeia (UE), incluindo Luxemburgo e Portugal, por não terem transposto para os seus quadros de regulação as novas regras comunitárias para telecomunicações.

Em comunicado enviado às redações, o organismo refere que iniciou hoje um processo por infracção contra 24 Estados-membros por não transposição das novas regras da UE em matéria de telecomunicações para legislação nacional, cujo prazo terminou a 21 de dezembro de 2020.

De acordo com a Comissão, até à data, apenas a Grécia, a Hungria e a Finlândia declararam ter adotado todas as medidas necessárias para transpor a diretiva e concluíram a sua transposição. "Consequentemente, a Comissão enviou cartas de notificação de incumprimento à Bélgica, Bulgária, República Checa, Dinamarca, Alemanha, Estónia, Irlanda, Espanha, França, Croácia, Itália, Chipre, Letónia, Lituânia, Luxemburgo, Malta, Países Baixos, Áustria, Polónia, Portugal, Roménia, Eslovénia, Eslováquia e Suécia pedindo-lhes que adotassem e notificassem as respetivas medidas."

Os Estados-membros em falta com esse cumprimento têm dois meses para responder, acrescenta a nota do organismo europeu. Caso não o façam o executivo comunitário avança para o Tribunal de Justiça da UE.

O Código Europeu das Comunicações Eletrónicas, que atualiza o quadro regulamentar que rege o setor europeu na área das telecomunicações, entrou em vigor em dezembro de 2018. Depois dessa data, os Estados-membros tiveram dois anos para implementar as novas regras.

O objetivo, recorda o comunicado desta quinta-feira, do quadro regulamentar da UE para as comunicações eletrónicas é contribuir para aumentar a escolha do consumidor e reforçar os seus direitos, assegurando, por exemplo, "contratos mais claros, qualidade dos serviços e mercados competitivos", ao mesmo tempo que se dispõe a garantir "padrões mais elevados para os serviços de comunicações, incluindo comunicações de emergência mais eficientes e acessíveis". Por outro lado, a diretiva europeia permite aos operadores beneficiar de regras que "encorajam o investimento em redes de capacidade muito elevada, bem como de uma maior previsibilidade regulamentar, promovendo a inovação em serviços e infra-estruturas digitai"s.

O Código Europeu das Comunicações Eletrónicas entrou em vigor em dezembro de 2018, dando aos Estados-membros dois anos para transporem as suas regras para a sua legislação nacional.

No final do ano passado, no âmbito deste código, a Comissão Europeia adotou um novo regulamento que estabelece as tarifas máximas únicas, a nível da UE, que os operadores podem cobrar uns aos outros pela transmissão de chamadas móveis e fixas entre as suas respetivas redes.

