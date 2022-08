O objetivo é discutir soluções em bloco para amortizar os efeitos do aumento dos preços.

UE convoca reunião de ministros para discutir preços da energia

O objetivo é discutir soluções em bloco para amortizar os efeitos do aumento dos preços.

A República Checa, que detém a presidência rotativa da União Europeia (UE), convocará a reunião para debater medidas "concretas" para enfrentar a crise energética, na sequência de um acordo com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse esta sexta-feira o primeiro-ministro Petr Fiala.

Países anunciam medidas para poupar energia e contestação começa a ouvir-se O impacto das decisões de vários governos europeus já está a ter alguns reflexos sociais, sobretudo no Reino Unido, onde o preço máximo da energia no país é atualizado hoje para quase o dobro.

O líder checo não elaborou sobre potenciais novas medidas, mas no início desta semana disse que irá discutir possíveis limites de preços com o chanceler alemão Olaf Scholz na segunda-feira. Os checos e alguns outros membros do bloco apelam a uma abordagem política comum, já que, a nível individual, os países não são capazes de suportar os custos energéticos crescentes com medidas locais.

Ajuda prevista pode ser insuficiente

A Europa está a braços com a pior crise energética das últimas décadas, com o aumento dos custos do gás e da eletricidade a impulsionar a inflação, minando o valor do euro e ameaçando arrastar as economias para a recessão, uma vez que a Rússia apertou os fornecimentos desde a sua invasão da Ucrânia há seis meses.

A incapacidade de conter a crise pode favorecer a agitação social e convulsões políticas, se a crise de abastecimento levar a apagões e casas frias este inverno. Os políticos europeus já reservaram cerca de 280 mil milhões de euros para aliviar as consequências do aumento dos preços da energia para as empresas e os consumidores, mas a ajuda pode ser insuficiente face à escala da crise.

Luxemburgo. Aquecimento dos edifícios públicos só até 20 graus este inverno O ministro da Energia anunciou esta quinta-feira uma primeira medida, dirigida às comunas, para poupar no consumo de gás, face à crise energética que se avizinha para os próximos meses

O Ministério da Indústria checo disse que está à procura de uma data específica para a reunião de emergência e quer convocá-la "o mais rapidamente possível".

França rejeita limites aos preços de energia

No início desta semana, França reagiu com ceticismo à ideia de estabelecer limites aos preços de energia, dizendo que a sua situação é diferente da de outros países europeus graças às medidas governamentais que oferecem proteção contra a inflação.

Os preços da energia estão a bater recordes quase diariamente à medida que a Rússia constringe o fornecimento de gás natural antes do período crucial de aquecimento no inverno. Em França, a eletricidade para o próximo ano subiu mais de 1.000 euros nesta sexta-feira, um valor dez vezes mais alto que o que havia sido registado no ano passado.

Europa. Gás natural ultrapassa os 300 euros por MWh Trata-se de um novo máximo desde o recorde histórico assinalado em março.

Os governos europeus começaram a limitar a utilização de energia. A Alemanha, por exemplo, proibiu a iluminação exterior dos edifícios e decretou a redução de temperaturas do aquecimento de espaços interiores. No Reino Unido, as faturas deverão disparar em outubro, depois de o regulador ter aumentado o limite de preços.

